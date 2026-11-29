La región favorita de la clase media española en Navidad es una Reserva de la Biosfera de dehesas: el jamón más famoso del mundo, una gruta de las maravillas y pueblos blancos entre castaños
Entre bosques de castaños, pueblos de arquitectura serrana y antiguas bodegas de curación, esta comarca onubense es una escapada rural ideal con gastronomía, naturaleza y patrimonio subterráneo.
¿Que lo tuyo no son las luces de las grandes ciudades y las prisas de última hora en búsqueda de regalos de Navidad pero te apetece un viajecito? Sin problema. Te proponemos un plan de chimeneas, castaños en tonos ocres y un buen plato de jamón ibérico. Solo tienes que llegar hasta el norte de Huelva, pero es una apuesta segura. La Sierra de Aracena y Picos de Aroche lleva años ganándose un hueco fijo en las vacaciones navideñas de medio país, según la Asociación de Empresas Turísticas de la comarca, y no nos extraña.
Lo que más se agradece al llegar aquí es que el plan se arma solo sin pasarte el día metido en el coche. En poco espacio tienes pueblos para caminar sin rumbo, una cueva enorme bajo el casco urbano y un paisaje protegido de encinas y alcornoques donde se cría el producto que llena las mesas y las comilonas interminables de estas fechas.
La fama gastronómica es indudable, pero lo del paisaje de este lugar te va a dejar sin palabras. Es un territorio de más de 186.800 hectáreas repartidas entre 28 municipios que forma parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, reconocida por la UNESCO en 2002 junto a otras zonas de Sevilla y Córdoba. Si te acercas en invierno, vas a ver la dehesa en su momento más auténtico: es plena época de montanera, cuando los cerdos ibéricos campean en libertad entre encinas y alcornoques alimentándose de las bellotas que caen al suelo.
Jabugo: el pueblo del jamón más famoso de España
Para comprobar el resultado de esa crianza en el campo, nada mejor que poner rumbo a Jabugo. Esta pequeña localidad de calles estrechas y casas blancas adaptadas a la pendiente da nombre a la Denominación de Origen Protegida que ampara a 31 municipios de la sierra. En sus secaderos y bodegas naturales, el aire frío y seco de la montaña hace su trabajo durante meses de salazón y maduración hasta lograr esas piezas de grasa infiltrada y color rojo intenso.
Si vienes en diciembre, sería un pecado no entrar en algún secadero o sentarte en una taberna local a pedir un buen plato recién cortado junto a embutidos ibéricos, quesos de la zona, setas o un guiso de cuchara. Se nos hace la boca agua solo de pensarlo.
La Gruta de las Maravillas, un refugio bajo tierra a 18 grados
De vuelta en Aracena, la capital comarcal esconde su mayor sorpresa justo debajo del cerro del Castillo. En la Gruta de las Maravillas, abierta al público en septiembre de 1914 como la primera cueva turística de España, puedes recorrer unos 1.200 metros de galerías subterráneas llenas de lagos cristalinos, estalactitas y formaciones calcáreas en salas tan espectaculares como la de los Brillantes o la del Gran Lago.
En pleno invierno es un plan redondo porque dentro la temperatura se mantiene siempre estable entre los 16ºC y los 19ºC, así que te salva la mañana aunque fuera haga frío o llueva. Eso sí, saca las entradas con antelación porque el aforo diario está muy controlado para proteger la cueva. Al salir a la superficie, aprovecha para subir hasta los restos del castillo y la iglesia prioral, o pásate por el Museo del Jamón para rematar la visita.
Ruta por la zona con Aracena como campamento base
Lo mejor es coger el coche y enlazar varias aldeas vecinas conectadas por senderos y carreteras rodeadas de bosques:
- Fuenteheridos: se reconoce al instante por su plaza presidida por una fuente de 12 caños y por los castañares que rodean todo el casco urbano.
- Galaroza: un pueblo muy ligado al agua, lleno de fuentes, lavaderos tradicionales y huertas que contrastan con las fachadas encaladas.
- Castaño del Robledo: situado a más de 700 metros de altitud y rodeado de bosque, sorprende por el tamaño monumental de su iglesia de Santiago el Mayor.
- Linares de la Sierra: muy tranquilo y fotogénico, famoso por los llanos, esos mosaicos empedrados hechos a mano en las puertas de las casas.
- Alájar: encajado bajo la Peña de Arias Montano, desde cuya ermita de Nuestra Señora de los Ángeles tienes algunas de las mejores vistas panorámicas de toda la sierra.
- La catedral más bonita del mundo está en España y guarda una custodia hecha con el primer oro que trajo Colón: 5.600 piezas, 12.500 tornillos y El Greco en la sacristía
- El Parador más espectacular es una joya del brutalismo única en España: un edificio de hormigón, con piscinas panorámicas y vistas a la Dama de las catedrales
- Los jubilados cambian Santa Pola por la isla habitada más pequeña de España: en invierno viven 50 vecinos dentro de una muralla, se fundó en 1770 y su mar fue la primera reserva marina del país
- La catedral con más obras maestras por metro cuadrado de España tiene un Caravaggio, un Goya y un Greco: se construyó en el siglo XIII, es Patrimonio de la Humanidad y tiene 750 vidrieras históricas
- ¿Dónde celebrar la Nochevieja de 2026? 4 destinos espectaculares para dar la bienvenida a 2027
- La Vía Verde más bonita de España es también la más larga de Andalucía: recorre más de 120 kilómetros entre olivos, patrimonio geológico y viaductos de hierro del siglo XIX
- Lo llaman el «Valle del Silencio» y es la ruta de senderismo perfecta para el puente de diciembre: 18 kilómetros entre aldeas de pizarra, una iglesia mozárabe y la cueva de un ermitaño del siglo X
- Marc Márquez (33 años), sobre su 'montaña de la suerte', un amuleto a 3.000 metros de altura: 'Se la recomendaría a cualquiera que busque un paisaje impresionante