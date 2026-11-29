¿Que lo tuyo no son las luces de las grandes ciudades y las prisas de última hora en búsqueda de regalos de Navidad pero te apetece un viajecito? Sin problema. Te proponemos un plan de chimeneas, castaños en tonos ocres y un buen plato de jamón ibérico. Solo tienes que llegar hasta el norte de Huelva, pero es una apuesta segura. La Sierra de Aracena y Picos de Aroche lleva años ganándose un hueco fijo en las vacaciones navideñas de medio país, según la Asociación de Empresas Turísticas de la comarca, y no nos extraña.

Sierra de Aracena, la cuna del ibérico cien por cien / Istock / Ismael Montero Verdu

Lo que más se agradece al llegar aquí es que el plan se arma solo sin pasarte el día metido en el coche. En poco espacio tienes pueblos para caminar sin rumbo, una cueva enorme bajo el casco urbano y un paisaje protegido de encinas y alcornoques donde se cría el producto que llena las mesas y las comilonas interminables de estas fechas.

Sara Fernández García

La fama gastronómica es indudable, pero lo del paisaje de este lugar te va a dejar sin palabras. Es un territorio de más de 186.800 hectáreas repartidas entre 28 municipios que forma parte de la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, reconocida por la UNESCO en 2002 junto a otras zonas de Sevilla y Córdoba. Si te acercas en invierno, vas a ver la dehesa en su momento más auténtico: es plena época de montanera, cuando los cerdos ibéricos campean en libertad entre encinas y alcornoques alimentándose de las bellotas que caen al suelo.

Vista panorámica de los bosques de pinos en Sierra Morena / Istock / FELIPE RGUEZ

Jabugo: el pueblo del jamón más famoso de España

Para comprobar el resultado de esa crianza en el campo, nada mejor que poner rumbo a Jabugo. Esta pequeña localidad de calles estrechas y casas blancas adaptadas a la pendiente da nombre a la Denominación de Origen Protegida que ampara a 31 municipios de la sierra. En sus secaderos y bodegas naturales, el aire frío y seco de la montaña hace su trabajo durante meses de salazón y maduración hasta lograr esas piezas de grasa infiltrada y color rojo intenso.

La iglesia del pueblo de Jabugo, donde se produce el mejor jamón de España / Istock / ABBPhoto

Si vienes en diciembre, sería un pecado no entrar en algún secadero o sentarte en una taberna local a pedir un buen plato recién cortado junto a embutidos ibéricos, quesos de la zona, setas o un guiso de cuchara. Se nos hace la boca agua solo de pensarlo.

La Gruta de las Maravillas, un refugio bajo tierra a 18 grados

De vuelta en Aracena, la capital comarcal esconde su mayor sorpresa justo debajo del cerro del Castillo. En la Gruta de las Maravillas, abierta al público en septiembre de 1914 como la primera cueva turística de España, puedes recorrer unos 1.200 metros de galerías subterráneas llenas de lagos cristalinos, estalactitas y formaciones calcáreas en salas tan espectaculares como la de los Brillantes o la del Gran Lago.

La Gruta de las Maravillas de Aracena por dentro / Istock / Nando Lardi

En pleno invierno es un plan redondo porque dentro la temperatura se mantiene siempre estable entre los 16ºC y los 19ºC, así que te salva la mañana aunque fuera haga frío o llueva. Eso sí, saca las entradas con antelación porque el aforo diario está muy controlado para proteger la cueva. Al salir a la superficie, aprovecha para subir hasta los restos del castillo y la iglesia prioral, o pásate por el Museo del Jamón para rematar la visita.