Cuando llega diciembre, los castaños que rodean los pueblos del sur de Salamanca ya han perdido las hojas amarillas del otoño y dejan a la vista las laderas de pizarra, los muros de piedra de los bancales y los tejados de las casas. Por encima, la Peña de Francia, de 1.727 metros, se cubre con frecuencia de nieve, que algunos inviernos llega también a los pueblos y obliga a poner cadenas en las carreteras de la sierra. En los días fríos y despejados, el aire se limpia y desde la cumbre la vista alcanza muy lejos, hasta las sierras de Extremadura y la Serra da Estrela, ya en Portugal.

Castaños viejos en otoño en la Sierra de Francia / Istock / JOSE LUIS GUTIERREZ

Ese es el paisaje de la Sierra de Francia, una comarca de montaña en el límite de Salamanca con Extremadura, y diciembre es el momento en el que mejor se entiende. Sus pueblos de piedra y madera, que en verano y en otoño reciben más visitantes, recuperan en invierno un ritmo más tranquilo, con las plazas Mayores iluminadas por Navidad y las cocinas preparando los platos de los meses fríos, como el limón serrano, la ensalada de naranja y limón con chorizo y huevo que solo se hace mientras hay cítricos. Todo el territorio forma parte del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, dentro de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia, y recorrerlo en estas semanas, de pueblo en pueblo y con la Peña nevada al fondo, es una de las mejores escapadas de invierno del interior de España.

Sara Fernández García

Pueblos de piedra, madera y adobe

Empezamos por el favorito de muchos y uno de los grandes conocidos: La Alberca. Uno de sus grandes méritos fue ser el primer municipio de España declarado Conjunto Histórico-Artístico. Se repobló en la Edad Media y conserva un trazado de calles estrechas y empedradas típicas de la época, con casas de piedra en la planta baja y pisos superiores de entramado de madera, acompañados de tejados inclinados y aleros profundos. El centro de la localidad se recoge en la plaza Mayor, marcada por soportales de madera, y a un paso se presta la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVIII, con una torre levantada por los duques de Alba.

Plaza Mayor de La Alberca, en la provincia de Salamanca / Istock / Luis Pedro Duarte da Fonseca

A pocos kilómetros, en Mogarraz, las fachadas tienen caras. El pintor Florencio Maíllo, nacido en el pueblo, pintó sobre chapa los retratos de los vecinos que el fotógrafo local había hecho a finales de los años sesenta, y cada uno se colgó en la casa donde vivió esa persona. Empezaron siendo 388 y hoy superan los 800, muchos más que los vecinos que viven en el pueblo.

Miranda del Castañar es el pueblo amurallado de la comarca. Conserva más de 600 metros de muralla con cuatro puertas, las de San Ginés, Nuestra Señora, el Postigo y la Villa, y un castillo del siglo XV, la sede de los condes de Miranda. Dentro del recinto, las calles empedradas forman un pequeño laberinto entre muros de piedra. Muy cerca, San Martín del Castañar tiene otro castillo del siglo XV, mandado construir por el conde de Miranda como palacio fortificado, del que quedan los muros y la torre del homenaje. Desde 1834 el cementerio del pueblo está dentro de sus murallas, y junto a él se conserva una plaza de toros del siglo XVII, con burladeros de granito.

Miranda del Castañar, Salamanca / Istock / armando oliveira

Castañares, robledales y la Peña de Francia

Pero no dejes que la belleza de los pueblos le quite protagonismo al entorno. A su alrededor el paisaje es de castaños, robles melojos y alcornoques, con madroños en las laderas y bancales de olivos, vides y cerezos cerca de las casas. Recorriendo la sierra, se cuentan cabras montesas, corzos y jabalíes, y en las cuevas del valle de Las Batuecas aún se conservan pinturas rupestres del Neolítico. Además, el fondo del valle esconde el monasterio carmelita del Desierto de San José, fundado a finales del siglo XVII y restaurado hace pocos años.

Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia, El Cabaco / Wikicommons / MARIA ROSA FERRE

En lo que respecta al entorno, la Peña de Francia suma 1.727 metros de cumbre, uno de los picos más altos de la sierra, y uno de los miradores favoritos por sus vistas 360. En su cumbre se levanta el santuario de la Virgen de la Peña de Francia, una virgen negra muy venerada en la comarca, con un convento y una hospedería. Desde la cima se domina toda la Sierra de Francia, el Campo Charro, la sierra de Tamames, el embalse de Gabriel y Galán y parte de Extremadura, y en los días claros la vista alcanza hasta Portugal, donde se distingue el perfil de la Serra da Estrela, la montaña más alta del país vecino, y a sus pies, solo tejados, y en invierno, nieve.

Cabras salvajes en la Sierra de Francia. / Istock

Limón serrano y otros platos de invierno

En los meses fríos, la cocina de la Sierra de Francia tiene un plato propio, el limón serrano, una ensalada fría de rodajas de limón y naranja con chorizo, huevo y pescado en escabeche, aliñada con aceite de oliva. Su origen no está documentado, aunque el cocinero Julio López lo relaciona con los judeoconversos que se refugiaron en la sierra. En Mogarraz se toma por San Blas, el 3 de febrero, y en muchos pueblos de la provincia en el desayuno de Jueves Santo.

El resto de la mesa es de montaña. Abundan los embutidos y la carne de cerdo, como el jamón, el chorizo, el lomo o el secreto asado, junto a las patatas revueltas, la caldereta de ternera con patatas, el cabrito asado o los barbos escabechados. De postre aparecen la miel, el turrón, las floretas y, en temporada, las cerezas. Para acompañarlo están los vinos de la Denominación de Origen Protegida Sierra de Salamanca, que tiene su sede en Sequeros, otro de los pueblos de la comarca.