La región de España que está considerada la capital europea de las cigüeñas: tiene una ruta de tres kilómetros que te lleva hasta un monumento natural con enormes piedras de granito

A pesar de su condición migratoria, todas las especies de aves migratorias que atraviesan el planeta en sus trayectos tienen también un lugar al que llaman hogar; así, una vez completada la ruta estos pájaros pueden descansar y vivir de manera tranquila junto al resto de la bandada. Una de estas aves que cada año se embarca en una auténtica travesía por el mundo es la cigüeña, un ave que encuentra en la provincia de Cáceres un refugio en mayúsculas.

Las cigüeñas blancas encuentran en Malpartida de Cáceres un refugio y un hogar / Istock / Rudolf Ernst

Se trata de la localidad de Malpartida de Cáceres, declarada desde 1997 como Pueblo Europeo de la Cigüeña por la Fundación EURONATUR. La valoración se hizo teniendo en cuenta el compromiso del pueblo en la protección de la cigüeña y la singularidad de las colonias de cigüeña blanca que habitan en su entorno natural. Dichas colonias son tres: la urbana, la del Humedal de la Cigüeña, y la de Los Barruecos, el impresionante monumento natural que se encuentra junto al pueblo.

Adriana Fernández

Representante de España

La Fundación EURONATUR acoge la Red de Pueblos Europeos de la Cigüeña, actualmente conformada por 15 municipios repartidos por todo el continente. La mayoría de ellos se emplazan en el este de Europa, en países como Hungría, Eslovenia o Polonia; de esta manera, Malpartida de Cáceres es el único municipio en toda la península ibérica y prácticamente de toda Europa occidental.

Una calle del núcleo urbano de Malpartida de Cáceres / Istock / IMAG3S

Una de las tres colonias de cigüeña blanca que protege el pueblo se sitúa en los alrededores de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un magnífico templo construido en el siglo XVI donde se mezclan los estilos gótico y renacentista. Pero las colonias más importantes son las otras dos, que se encuentran a las afueras del núcleo urbano: en el Humedal de la Cigüeña y sobre el monumento natural de Los Barruecos.

Compuesto por tres grandes charcas de escasa profundidad, el Humedal de la Cigüeña supone para estas aves un lugar perfecto para la cría y el descanso en sus rutas migratorias. Pero no es solo la cigüeña blanca la que habita aquí; junto a ella se pueden observar un gran número de aves acuáticas como ánades reales, garzas, somormujos, gallinetas o espátulas. Es por esto que el humedal cuenta con un observatorio de aves.

La colonia de cigüeña de Los Barruecos / Istock / Rudolf Ernst

Por otro lado, la colonia del monumento natural de Los Barruecos se asienta sobre las enormes rocas de este enclave tan único. Fue declarado Espacio Protegido por la Junta de Extremadura en 1996, y desde entonces la espectacularidad de su paisaje fascina a todo aquél que se acerca.

Monumento Natural de gran importancia

El enclave de Los Barruecos combina grandes rocas graníticas con charcas de agua procedentes de cuatro embalses históricos, los cuales fueron creados para das servicio al Lavadero de Lanas a finales del siglo XVIII. A parte de la colonia de cigüeñas blancas que habita aquí, la riqueza natural y ambiental del entorno recae sobre rincones como las charcas del Barrueco de Abajo y el Barrueco de Arriba, o los diversos vestigios arqueológicos de la prehistoria y la época romana que se esconden por el entorno.

El Monumento Natural de Los Barruecos / Istock / Rudolf Ernst

De los caminos que atraviesan el monumento natural destaca la Ruta de los Sentidos, un recorrido de 1,5 kilómetros adaptado para personas de movilidad reducida, con paneles con información en braille y maquetas de las formas rocosas. A lo largo de este trayecto se aúnan las más importantes formas graníticas del enclave, tumbas antropomorfas, los restos del poblado romano que existió y varias pinturas rupestres.

Para los más aficionados a la serie Juego de Tronos, en la charca del Barrueco de Arriba hay cuatro paneles en un recorrido accesible que describen el rodaje que tuvo lugar allí. Y es que este lugar fue escenario de una de las más icónicas batallas de toda la serie, cuando las tropas Lannister se enfrentaron a Daenerys a lomos de su dragón y sus hordas de dothrakis.

La Plaza de los Paraguas / Istock / Charly_Morlock

Descubriendo Malpartida de Cáceres

Además de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y la arquitectura tradicional que conforma las calles del pueblo, uno de los rincones más especiales del pueblo es la Plaza de los Paraguas. De mayo a septiembre, la Plaza Mayor se cubre con un toldo compuesto de más de 1.500 paraguas de todos los colores, creando un cielo multicolor que, a parte de ofrecer un espectáculo visual, es también un muy buen lugar para escapar del Sol.