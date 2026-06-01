El refugio de Víctor Manuel (78 años) a una sola hora de Madrid: un pueblo renacentista de 650 habitantes, con fiestas patronales reconocidas y un patrimonio arquitectónico único

Galardonado en 2022 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Víctor Manuel está considerado como uno de los artistas musicales más representativos de la época de la Transición española. Junto a su esposa, la también cantante y actriz Ana Belén, el cantautor encuentra en el pueblecito de Cabezuela, situado en el corazón de la provincia de Segovia, su refugio en la Tierra.

En la provincia de Segovia hay muchos pueblos con encanto / Istock / Sami Auvinen

Todo viene de la infancia de Ana Belén, quien pasaba sus veranos de infancia en el pueblo, lugar de nacimiento de su padre. “Siempre me gustó venir con mi familia”, confesaba la cantante en una entrevista para Castilla y León Televisión. Desde entonces, Ana Belén regresa junto a su marido siempre que puede al pueblo que la vio crecer, el cual brinda a la pareja la oportunidad perfecta para desconectar de sus ajetreadas vidas.

Adriana Fernández

El pueblo de toda la vida

Documentada por primera vez en el siglo XIII, la villa de Cabezuela se sitúa a algo más de media hora al norte de la ciudad de Segovia. Pueblo principalmente agrícola, su población ronda los 650 habitantes, lo que lo hace un lugar tranquilo y discreto. Además de las tierras de labor, el pueblo se encuentra rodeado de humedales y terrazas fluviales, como las Lagunas de Cantalejo.

El Área de Protección Especial de las Lagunas de Cantalejo / Istock / Al Carrera

Junto a estas maravillas naturales, las cuales podrás descubrir a través de la Senda de los Caños -ya sea a pie, en bici o a caballo-, Cabezuela alberga un patrimonio histórico de lo más especial. Con la mayoría de edificios remontándose hasta el siglo XVII, pasear por las calles del pueblo -bordeadas por casas de arquitectura tradicional- es como hacer un viaje al pasado, a través del cual el visitante puede descubrir un poco más acerca de esta villa tan coqueta.

Un patrimonio muy especial

Repartidos por el pueblo podemos encontrar varios edificios y monumentos muy merecedores de nuestro tiempo. Construido en el siglo XVII, el Ayuntamiento se caracteriza por su tradicional fachada porticada castellana, en la que destaca la espadaña del consistorio presidida por un gran reloj. A escasos metros se sitúa la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI y quizás el monumento más importante del pueblo; de estilo renacentista, en el interior del templo se conserva un impresionante retablo con pinturas de Alfonso Herrera.

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción / Rastrojo

En Cabezuela, además, se celebran dos fiestas muy importantes. La primera de estas es la Fiesta Patronal La Octava del Señor, celebrada 60 días después de Semana Santa, el fin de semana siguiente al Corpus Christi; se trata de una fecha muy señalada en el calendario de todos los vecinos del pueblo, porque “cuando llega La Octava de Cabezuela quiere decir que, al fin, ya ha llegado el verano y con éste las fiestas de los pueblos”. La otra gran fiesta del pueblo tiene lugar el 14 de setiembre, en honor al Santo Cristo del Humilladero, en la que las calles de la ciudad se llenan de buen ambiente.