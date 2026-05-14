Atención viajeros: este refugio de verano sin multitudes combina montañas, viñedos y pueblos con historia

El País Vasco francés interior, en el suroeste de Francia, se plantea como una alternativa al verano de costa. A pocos kilómetros de la frontera española, reúne naturaleza, patrimonio y gastronomía local en un territorio de montañas suaves, valles verdes y pueblos con historia. En verano, el interior ofrece una forma de recorrer el destino sin la presión de la costa.

La Scandibérique a su paso por Saint-Jean-Pied-de-Port, una forma de recorrer el territorio en bicicleta. / Emmanuel Berthier

El itinerario puede organizarse en cuatro mini-rutas complementarias, pensadas para recorrer el territorio con calma y con experiencias muy ligadas al paisaje y al producto local.

¿Qué hacer entre viñedos y patrimonio en Saint-Jean-Pied-de-Port?

La primera ruta parte de Saint-Jean-Pied-de-Port, uno de los principales accesos al Camino de Santiago en su vertiente francesa. Desde el casco histórico, el itinerario continúa hacia los viñedos de Irouléguy, donde la viticultura se desarrolla en terrazas adaptadas al relieve.

En esta zona se proponen actividades que facilitan el acceso al entorno sin necesidad de experiencia previa. Los recorridos en patinete eléctrico de Trott'Iraty permiten desplazarse entre viñedos, mientras que las salidas en cuadriciclos eléctricos de E-pottok al final del día ofrecen otra lectura del paisaje. La visita se completa con catas en la Cave d’Irouléguy.

Recorridos en cuadriciclo eléctrico de E-pottok, una de las formas más accesibles de explorar las montañas alrededor del viñedo Irouléguy. / E-pottok

El recorrido incluye también paradas en productores como la destilería Domaine Brana o la granja Ametzalde, centrada en la elaboración de queso con la DOP Ossau-Iraty. Para alojarse, opciones como Maison Biscaya, el Hôtel Les Pyrénées o Borda Lodge, con lodges sobre pilotes vinculados a una granja, permiten acceder a este entorno con distintas fórmulas.

¿Qué experiencias ofrece la naturaleza de Soule?

La segunda zona es Soule (Zuberoa), la menos transitada del territorio. Aquí la cultura vasca se mantiene presente en oficios tradicionales y en el uso cotidiano del euskera.

La danza vasca forma parte de la vida local y de muchas celebraciones en el interior del territorio. / Pierre-Alex

En Mauléon, la fabricación de alpargatas sigue activa y es posible participar en talleres de Arsène Espadrilles. En el entorno natural, la Selva de Iraty concentra una de las mayores extensiones de hayedo de Europa, con rutas señalizadas de distinto nivel. La Grotte de la Verna permite acceder a una cavidad subterránea de gran escala mediante visitas guiadas.

Para alojarse, el Camping Ferme Carrique ofrece opciones de glamping vinculadas a la vida rural, mientras que casas como Maison Chilo permiten estancias más tranquilas en el entorno natural.

Piscina exterior en Maison Chilo, una casa rural en el interior pensada para estancias tranquilas. / Maison Chilo

¿Dónde vivir la campiña vasca en familia?

La tercera ruta se despliega en la campiña vasca, en torno al río Adour, donde el paisaje se suaviza y el ritmo del verano se vuelve más pausado aún. Es un territorio especialmente adecuado para viajar con niños, con actividades pensadas para todos los públicos.

En La Bastide-Clairence, una antigua fábrica de chocolate ha recuperado su actividad histórica, combinando visita y degustación. Muy cerca, la Asinerie Pierretoun permite descubrir el mundo de los burros, el ordeño y productos derivados como el jabón de leche de burra, en una experiencia sencilla y accesible.

Paseos en burro en la Asinerie Pierretoun, una de las experiencias familiares más singulares de la campiña vasca. / Loic Forques

El entorno se completa con propuestas como el pequeño tren de la base de ocio del Baigura, que permite subir a la montaña sin esfuerzo, ideal en los meses de verano. Degustar un queso con DOP Ossau-Iraty directamente en la granja o conocer a pequeños productores refuerza esa conexión entre territorio y gastronomía.

Para alojarse, direcciones como Maison Perbos 1556, el Hôtel Argia o propuestas más singulares como Maison Irriberria, con cabañas en los árboles, permiten organizar la estancia en entornos rurales con distintos niveles de confort.

Cabañas elevadas en Maison Irriberria, una opción de alojamiento integrada en el entorno natural. / JEREMIE_GABRIEN

¿Cómo recorrer Saint-Palais y el Camino de Santiago?

La última zona se articula en torno a Saint-Palais, donde confluyen varias rutas del Camino de Santiago. Es un punto de referencia para organizar recorridos a pie o en bicicleta.

La Scandibérique permite recorrer tramos del territorio conectando pequeñas localidades. En el plano cultural, el Espace Bideak, ubicado en un antiguo convento, y el Museo de la Baja Navarra aportan contexto histórico sobre la región.

Los caminos del interior del País Vasco francés atraviesan colinas, pequeños pueblos y paisajes ligados históricamente al Camino de Santiago. / Adrien Basse Cathalinat

En esta zona, alojamientos como el Hôtel Espelletenia o el Hôtel de la Paix permiten organizar la estancia con facilidad y acceso a los principales itinerarios.

Funciona especialmente bien para familias, parejas y viajeros interesados en la naturaleza o la gastronomía, que buscan alternativas al litoral en verano con propuestas organizadas y accesibles.

El interior del País Vasco francés ofrece una combinación de paisaje, cultura y producto local que permite organizar el viaje en función del tiempo disponible y de los intereses de cada visitante.