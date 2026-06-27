El refugio de verano de Pilar Rubio (48 años) está en un pueblo de la Costa Blanca con calas de aguas cristalinas y casas blancas frente al Mediterráneo

Ni grandes hoteles, ni playas interminables. A Jávea le basta con una gran variedad de pequeñas calas, un puerto con esencia marinera y un casco histórico de casas blancas para ser el lugar al que tantos desean volver cada verano, como Pilar Rubio. La presentadora ha elegido esta localidad alicantina en varias ocasiones para desconectar durante sus vacaciones con su marido Sergio Ramos y sus hijos.

Jávea desde las alturas / Istock

El municipio puede presumir de albergar algunas de las calas más conocidas del Mediterráneo, además de un casco histórico de origen medieval y un paisaje dominado por los acantilados del Parque Natural del Montgó. Jávea ha logrado alcanzar ese preciado equilibrio entre turismo, naturaleza y tradición marinera y tener un ambiente que se aleja del de otros destinos mucho más concurridos de la Costa Blanca.

Adriana Fernández

Situado entre los cabos de San Antonio y la Nao, la localidad ocupa uno de los enclaves más privilegiados del litoral alicantino. Su término municipal cuenta con más de 20 kilómetros de costa donde encontrarás playas de arena, pequeñas calas de roca y altos acantilados con algunas de las mejores vistas del Mediterráneo. Uno de los más conocidos es el Cabo de San Antonio, cuyos acantilados superan los 150 metros de altura y ofrecen vistas abiertas sobre el golfo de Valencia. Desde aquí parten también varios senderos que permiten descubrir el entorno protegido del parque natural.

Macizo Montgó en Jávea. / Istock

Otro de los lugares imprescindibles es el Cabo de la Nao, el punto más oriental de la Comunidad Valenciana. Si tienes suerte, en los días despejados puedes contemplar desde su faro incluso la silueta de Ibiza en el horizonte.

Calas de aguas cristalinas que figuran entre las más famosas de España

Si hay algo que ha convertido a Jávea en un destino internacional son sus calas. La más conocida es la Cala Granadella, una pequeña bahía rodeada de pinares y acantilados que aparece con frecuencia en las listas de las mejores playas de España gracias a la transparencia de sus aguas y al entorno natural que la rodea.

Cala Granadella, en Alicante / Istock / Mediterranean

Muy cerca se encuentra la tan popular Cala del Portitxol, también conocida como Cala Barraca. Sus tradicionales casetas blancas con puertas de color azul son las protagonistas de muchos posts en redes sociales (verás que incluso la gente hace cola para poder posar junto a ellas) y se han convertido en una de las imágenes más fotografiadas de la Costa Blanca. Además, los fondos marinos de la cala atraen cada verano a los aficionados al snorkel y al buceo. A estas hay que sumar otros rincones como la Playa del Arenal, la única gran playa de arena del municipio y uno de los lugares en los que podrás encontrar más oferta de restauración y ocio.

Y aunque el mar es uno de sus grandes atractivos (de eso no hay duda), no podemos dejar a un lado su casco histórico de calles estrechas, sus edificios construidos con piedra tosca y las plazas donde todavía se respira el ambiente de un pueblo que durante siglos vivió de la agricultura y la pesca. Uno de sus edificios más representativos es la Iglesia de San Bartolomé, declarada Bien de Interés Cultural y considerada uno de los mejores ejemplos del gótico isabelino en la Comunidad Valenciana.

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