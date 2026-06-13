El refugio de Úrsula Corberó (36 años) es una villa medieval con un campanario románico del siglo XI: está declarado joya del patrimonio de Cataluña

A menos de una hora de Barcelona, en el Vallès Oriental, hay una localidad que nada tiene que ver con la gran metrópoli. Piensa en bosques, montañas y pequeñas urbanizaciones dispersas a pocos kilómetros del Parque Natural del Montseny.

Sant Pere de Vilamajor / Wikimedia Commons

Se trata de Sant Pere de Vilamajor, un municipio tranquilo que en los últimos años también ha acaparado la atención por su relación con la actriz Úrsula Corberó, que pasó aquí su infancia. Sin embargo, mucho antes de que el nombre de la intérprete pusiese en el foco la zona, esta villa ya destacaba por su patrimonio histórico (como la tan reconocible Torre Roja) y por estar ligado a algunos episodios relevantes de la historia catalana.

Adriana Fernández

La historia de Sant Pere de Vilamajor está estrechamente relacionada con la consolidación del poder condal en la Cataluña medieval y diversos estudios históricos sitúan en este territorio una importante residencia vinculada a los condes de Barcelona durante la Edad Media. Aunque gran parte de aquellas construcciones desaparecieron con el paso de los siglos, su relevancia histórica sigue muy presente y, de hecho, la villa aparece mencionada en muchos trabajos dedicados a los primeros siglos de la historia catalana debido a su papel dentro de los dominios condales.

Un punto clave es su posición estratégica, entre el llano vallesano y las montañas del Montseny, por que eso contribuyó a convertir el pueblo en un enclave importante durante ese periodo de la historia.

La Torre Roja, el gran símbolo de Sant Pere de Vilamajor

Ya puestos en contexto podemos entender lo que iremos encontrando en el municipio, pero si hay algo que define la imagen de la localidad es la llamada Torre Roja, el campanario de la iglesia de Sant Pere, una construcción románica levantada entre finales del siglo XI y principios del XII. Llama claramente la atención por su tamaño y por su apariencia de fortaleza. Y el nombre, como es evidente, se lo da su característica tonalidad rojiza.

Torre Roja de Sant Pere de Vilamajor / Wikimedia Commons

Los especialistas creen que esta torre declarada Bien Cultural de Interés Nacional formó parte del antiguo Palacio Condal vinculado a los condes de Barcelona, Ramón Berenguer IV y Petronila de Aragón. Lo cierto es que la documentación histórica tiene algunas lagunas que no llegan a explicar del todo su pasado, pero sí existe un amplio consenso sobre la importancia que tuvo el enclave durante la Edad Media, cuando llegó a ser la primera o la segunda población más grande de la zona dependiendo del siglo. Pero con el paso del tiempo, la villa fue perdiendo importancia y los condes la fueron dejando de lado.

Más allá de la tan visible Torre Roja, Sant Pere de Vilamajor cuenta con más elementos que recuerdan su pasado medieval, como el entorno de la iglesia, las antiguas construcciones de piedra o la disposición de algunas calles que muestran esa evolución histórica del núcleo urbano.

Entre el Vallès y el Montseny

Pese a su cercanía con Barcelona, la localidad no ha perdido su carácter propio tan ligado a la vida local y al entorno natural que la rodea. El municipio se encuentra muy próximo al Parque Natural del Montseny, uno de los espacios naturales más importantes de Cataluña y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Parque Natural del Montseny / Istock / 5

Los 5.000 vecinos de la zona y los viajeros que se animan a visitarla pueden disfrutar de bosques, senderos y paisajes de montaña muy cerquita del centro de la localidad.

Tienes la tranquilidad que tanto buscamos en el día a día sin alejarte demasiado de Barcelona. Esa paz tan próxima explica que a principios del siglo XX se construyeran varios edificios de veraneo de estilo modernista. Actualmente, hay varias urbanizaciones de segunda residencia, lo que ha generado un nuevo crecimiento demográfico del pueblo.