El pequeño y discreto refugio de Susanna Griso en Cataluña: un pequeño pueblo de 1.000 habitantes rodeado de campos de manzanos, preciosas iglesias y a una hora de Girona
Muy cerca de uno de los mejores parques naturales de al Costa Brava, esta villa esconde cantidad de rutas de senderismo
Presentadora del magacín matinal Espejo Público -uno de los más exitosos de la televisión en España- desde hace casi veinte años, así como dos veces ganadora del Premio Ondas a la mejor presentadora, Susanna Griso es una de las periodistas más conocidas de nuestro país. Liderar las audiencias día tras día puede llegar a ser agotador; por eso, Susanna Griso tiene muy claro cual es el mejor lugar para ir a desconectar. Se trata del pequeño pueblo de L’Armentera, una bonita localidad del Alt Empordà situada a escasos tres kilómetros de la playa del Golf de Roses.
Con una población de 1.080 habitantes, L’Armentera es en la actualidad un punto de referencia para el veraneo en la parte más septentrional de la Costa Brava, pues goza de un clima típicamente mediterráneo, con veranos secos y largas horas de sol a lo largo del año. Además cuenta con la gran ventaja de que, a diferencia de otros núcleos de población de alrededor, no sufre del turismo de masas, por lo que conserva una atmósfera tranquila y auténtica.
Tierra de grandes rebaños
Documentada desde el año 882, la villa de L’Armentera (la etimología de cuyo nombre significa “tierra de rebaños grandes) se sitúa entre los pueblos de Sant Martí d’Empúries y Sant Pere Pescador, quedando también muy cerca de las localidades de L’Escala y Empúries. L’Armentera destaca por encontrarse muy cerca de la desembocadura del río Fluvià, uno de los principales ríos de las tierras catalanas. A su paso por la zona, el río ofrece bonitas panorámicas, de las cuales se puede disfrutar a través de varios senderos.
Algo que constata lo especial y mágico que es el pueblo de L’Armentera es el hecho de que Susanna Griso ha apostado fuertemente por este enclave rural, comprándose aquí una pequeña casa de arquitectura tradicional medieval en la que poder disfrutar de su tiempo libre. Y es que aquí, la gran mayoría de casas conserva la esencia de sus orígenes, con las fachadas de piedra a vista, detalle característico de las casas de la zona.
La belleza de L’Armentera
El elemento más destacado y representativo del pueblo es la iglesia de Sant Martí, una preciosa construcción neoclásica del siglo XIX en el corazón del pueblo. Muy importante es también el molino, un edificio del siglo XVIII muy bien conservado en el que permanecen buena parte de los elementos antiguos; restaurado a lo largo de las últimas décadas, el molino alberga actualmente un pequeño hotel rural con mucho encanto.
L’Armentera presume también de tener un entorno natural maravilloso. No es solo por su espectacular playa -a la cual se llega a través de un caminito y se extiende a lo largo de kilómetros en el Golf de Roses-, sino porque el pueblo se encuentra en el parque natural de los Aiguamolls de l’Empordà, un enorme humedal (la segunda zona húmeda más importante de Cataluña, por detrás del Delta del Ebro) que goza de una riquísima fauna ornitológica, especialmente migratoria, y que cuenta con cantidad de rutas de senderismo para descubrir el entorno.
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