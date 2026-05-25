El refugio de Blanca Suárez (37 años) está en la ciudad más bonita de la Costa Blanca: con un precioso casco antiguo, playas de ensueño y un parque natural en el corazón de Levante

Hay una franja de costa en el levante español que lleva décadas conquistando a quienes la descubren: la conocida como Costa Blanca alicantina, que bebe de la luminosidad de sus acantilados de piedra caliza, inspiración de Sorolla, y el azul turquesa y transparencia de sus aguas extendido a lo largo de 200 kilómetros de Mediterráneo.

Adriana Fernández

Conformado por grandes arenales, calas perdidas entre las aristas de la playa, y cabos con salientes que asoman las costas, la franja levantina ofrece mucho más que unas vistas espectaculares: por un lado, su Centro Histórico, medieval, hermético y de piedra tosca; en contrapunto, Duanes de la Mar, un reflejo del dinamismo portuario de la zona y, por último, marcando el epicentro más cosmopolita, El Arenal, núcleo playero de sus costas.

Costa de Jávea / Istock

Un refugio bioclimático en el Mediterráneo

Es en ese extremo septentrional, en la localidad de Jávea, o Xàbia, en valenciano, donde la actriz Blanca Suarez ha encontrado su refugio en ese equilibrio perfecto entre la belleza evidente y la discreción bien guardada.

A los pies del imponente macizo del Montgó y abrazada por dos cabos, el de San Antonio al norte y el de San Martín al sur, este municipio de la Marina Alta concentra en apenas unos kilómetros cuadrados todo lo que esperas del Mediterráneo: un precioso casco antiguo de piedra tosca, un litoral de calas imposibles, un parque natural declarado en 1987 con más de 650 especies de flora, y un microclima privilegiado que convierte cualquier época del año en una excusa válida para quedarse.

Bulevar costero con bares y restaurantes en Jávea / Istock

Por eso no es casualidad que Blanca Suárez lleve años eligiéndola como su refugio favorito en la costa alicantina, disfrutando de la tranquilidad de villas como Ca La Mer o Ca la Bahía, de la diseñadora Jessica Bataille, que compartía en sus redes sociales a la voz de “¡Qué suerte!”.

Macizo Montgó en Jávea. / Istock

En su caso, la elección del alojamiento no es casual, ya que ambas villas cuentan con la certificación Passivhaus: 'casas pasivas' que se valen de recursos de la arquitectura bioclimática combinados con eficiencia energética para maximizar la eficiencia de la vivienda, utilizando, entre otros, sistemas de ventilación mecánicos para recuperar el calor, generando un aislamiento térmico perfecto, una correcta orientación y la ausencia de fugas de calor o frío.

Pero Suarez no es la única en disfrutar de la tranquilidad de Jávea, y a lo largo de los años son muchos los reconocidos paseando por sus calles, o disfrutando de sus playas idílicas, tales como Matt Damon, Alejandro SanzEsther Expósito o Santiago Segura.

Historia, cultura y patrimonio de Jávea

En el caso de Jávea, la historia se remonta hasta 30.000 años atrás en la Cova Foradada, donde los primeros restos humanos marcaban la presencia paleolítica del Cabo de San Antonio. La región continúa su historia a través de íberos, romanos, visigodos y musulmanes, que hicieron de este Xàbia, que responde a la palabra ‘refugio’ en árabe, esta región del Levante.

Jávea desde las alturas / Istock

Ese pasado se puede leer hoy en cada rincón del municipio, unido a su historia “reciente” que, desde el medievo, impregna el casco antiguo de la ciudad, con calles estrechas, una roca arenisca y la huella defensiva contra la piratería y corsarios.

En el centro de ese entramado medieval se alza la iglesia fortaleza de San Bartolomé, monumento nacional, Bien de Interés Cultural y el edificio antiguo más protegido del municipio a nivel nacional, un ejemplo evidente del gótico valenciano fortificado de muros robustos y una torre que más parece un castillo.

Casco antiguo de Jávea / Istock

Junto al casco antiguo, recorre el barrio marinero y puerto, de Duanes de la Mar, y visita la sección de playas que confirma el Arenal. Y no muy lejos, en la Plana, visita el conjunto de molinos harineros más grande de la Comunitat Valenciana, once estructuras en su mayoría datadas del siglo XVIII, ubicados en el interior del Parque Natural del Montgó, otra de tus visitas obligatorias.

playa de Portitxol / Istock

Y si buscas descubrir los parajes más impresionantes, visita la Cova Tallada, famosa por su belleza; la Torre del Gerro, vigía centenaria; la Reserva Natural Marina del Cabo de San Antonio, con característicos fondos de posidonia y un lugar perfecto para el buceo; y las calas de Granadella y Portitxol, para tener la fotografía más famosa de esta región.