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El refugio secreto donde Amber Heard (40 años) rehízo su vida lejos de Hollywood está en el interior de Mallorca: un pequeño pueblo de apenas 1.300 habitantes y absoluta discreción

Esta tranquila localidad del interior mallorquín rodeada de campos y casas de piedra se convirtió en el lugar elegido por la actriz para alejarse de la exposición mediática tras el juicio con Johnny Depp.

La tranquilidad fue una de las razones por las que Amber Heard eligió este pequeño municipio del interior mallorquín

La tranquilidad fue una de las razones por las que Amber Heard eligió este pequeño municipio del interior mallorquín / Istock

Martín Álvarez

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Costitx era uno de esos pueblos del interior de Mallorca que apenas aparecían fuera de la isla, pero todo cambió cuando varios medios internacionales comenzaron a situar aquí a Amber Heard tras su salida de Hollywood y el enorme juicio mediático con Johnny Depp en 2022. La actriz pasó del ruido constante de Los Ángeles y la industria del cine a Costitx, un lugar de calles silenciosas, ritmo pausado y una de las zonas más discretas del interior mallorquín.

Amber Heard eligió este pequeño municipio tras su juicio mediático

Amber Heard eligió este pequeño municipio tras su juicio mediático / Istock

En Costitx no hay paseo marítimo, ni grandes hoteles, ni el movimiento constante de otras zonas mucho más conocidas de Mallorca. Aquí hay un silencio bastante poco habitual en una isla tan turística y esa tranquilidad fue una de las razones por las que Heard eligió este pequeño municipio del interior mallorquín para instalarse e intentar mantener un perfil muy discreto lejos de Hollywood y de la enorme exposición pública que rodeó el caso del que resultó perdedora.

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Adriana Fernández

Costitx se encuentra en la comarca mallorquina del Pla, una de las zonas más rurales y tranquilas de la isla, y cuenta con apenas unos 1.300 habitantes cuyo ritmo de vida poco tiene que ver con el del turismo masivo de otras zonas.

Buena parte del entorno aparece rodeado además por campos agrícolas y carreteras secundarias del interior mallorquín, por lo que no pienses en el paisaje de calas y playas más conocidas de la isla.

Tiene apenas unos 1.300 habitantes

Tiene apenas unos 1.300 habitantes / Istock / t

El lugar donde Amber Heard intentó pasar desapercibida

La relación entre Heard y Costitx comenzó a hacerse pública en 2022, cuando varios medios españoles e internacionales informaron de que la actriz y expareja de Depp se había instalado en el municipio tras el juicio por difamación contra el también actor. Algunos vecinos explicaron entonces que era relativamente habitual verla paseando por el pueblo, haciendo compras o llevando a su hija al parque, siempre intentando mantener un perfil bajo. Pero poco pudo durar ese secretismo.

Escogió esta zona del interior mallorquín por el anonimato que ofrecía

Escogió esta zona del interior mallorquín por el anonimato que ofrecía / Istock

Varios medios señalaron además que utilizaba un pseudónimo y que había escogido precisamente esta zona del interior mallorquín por el anonimato que ofrecía frente a otros lugares mucho más expuestos mediáticamente. Con el tiempo, la presencia constante de fotógrafos y reporteros terminó haciendo más conocida la relación entre la actriz y Costitx, aunque la localidad siguió manteniendo ese ambiente discreto que la caracteriza donde no hay grandes resorts ni playas llenas de visitantes.

Costitx se parece poco a la imagen más habitual de Mallorca

Costitx se parece poco a la imagen más habitual de Mallorca / Istock / t

En las calles del municipio puedes encontrar pequeños comercios, terrazas tranquilas y plazas donde la vida cotidiana mantiene todavía bastante protagonismo frente al turismo. Además, el pueblo se encuentra relativamente cerca de Palma (alrededor de media hora en coche) y de otras zonas importantes de Mallorca, lo que permite mantener conexión con el resto de la isla sin renunciar a un ambiente mucho más reservado.

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Pero Costitx es mucho más que aquel lugar que escogió la norteamericana, pese a que ganase más fama por ello. El pueblo lleva años siendo conocido en Mallorca por otros motivos como que en las afueras se encuentra el Observatorio Astronómico de Mallorca, uno de los centros astronómicos más importantes de Baleares y bastante popular por sus actividades de divulgación y observación del cielo. El entorno del municipio también conserva varios yacimientos arqueológicos (como el santuario de Son Corró, donde se encontraron tres cabezas de toro hechas en bronce) y paisajes agrícolas muy característicos del interior mallorquín. Merece mucho la pena una visita para conocer otra cara de la isla que tal vez aún no has descubierto.

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