El refugio del futbolista Pedri (23 años) está en una de las islas más bonitas de España: declarado Bien de Interés Cultural, el pueblo conserva un importante conjunto de cuevas de la cultura guanche

Uno de los mejores jugadores de LaLiga, y considerado como uno de los mejores centrocampistas del mundo, Pedri es una de las figuras del fútbol más queridas en España. Actualmente en el Barça, club con el que ha soñado desde que era bien pequeño (tal es el vínculo de la familia con el club barcelonés que su padre es el presidente de la peña barcelonista de su pueblo), Pedri tiene sus raíces en una pequeña localidad de Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife es la principal ciudad de la isla / Istock / Kris Hoobaer

En el extremo norte de la isla de Tenerife, el pueblo de Tegueste ha visto crecer a Pedri desde que era bien pequeñito. Aunque el futbolista vive actualmente en la localidad de Castelldefels, su familia sigue viviendo en el pueblo, al que Pedri regresa siempre que tiene la oportunidad.

Adriana Fernández

Antiguo reino guanche

Uno de los tres municipios tinerfeños que carecen de costa, Tegueste cuenta con una población aproximada de 11,5 mil habitantes. Toma su nombre del antiguo menceyato de Tegueste, que en el pasado ocupaba la actual extensión del municipio, junto con las localidades de Valle de Guerra, Tejina y Bajamar. Con un casco antiguo declarado Bien de Interés Cultural en 1986, el pueblo todavía conserva destacados vestigios de la cultura guanche.

En el límite noroccidental del pueblo se extiende el barranco de Agua de Dios, declarado bien de interés cultural en la categoría de zona arqueológica en 2006. A lo largo del barranco se han hallado diversas cuevas -siendo la Cueva de los Cabezazos la más importante-, las cuales servían a los guanches como vivienda y sepulcro.

La parroquia de San Marcos en el centro de Tegueste / Istock / wiesdie

Historia y naturaleza

Al tratarse de un pueblo pequeño, Tegueste no cuenta con demasiados monumentos. Pero los que tiene merecen mucho la pena. En el barrio del Socorro, la iglesia de Nuestra Señora del Socorro es la más antigua de la zona, construida en el siglo XVI. En el centro del pueblo se erige la parroquia de San Marcos, dedicada al patrón de la localidad. Perfecto para descubrir la esencia rural y vinícola del pueblo, la Casa de los Zamorano se encuentra en uno de los extremos de la villa.

Los alrededores de Tegueste son ideales para hacer un poco de senderismo. Cubiertos de viñedos -el principal cultivo de la localidad-, los senderos se extienden por el parque rural de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera, y la Mesa de Tejina, una elevación de origen volcánico que ofrece unas vistas espectaculares del entorno.