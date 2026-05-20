El refugio de Paz Padilla (56 años) en Andalucía: "Es donde me recargo las pilas del humor y de las ganas de vivir. Es un sitio especial"
La humorista encuentra en su tierra natal un refugio íntimo donde volver a sentir sus raíces, recargar su estado de ánimo siempre que lo necesita y donde hacer los planes que más le llenan el alma cuando su agenda se lo permite.
Con más de tres décadas de trayectoria en televisión, Paz Padilla se ha consolidado como una de las figuras más populares y cercanas del panorama audiovisual español. Humorista, actriz y presentadora, ha construido una imagen marcada por la espontaneidad, el optimismo y una personalidad muy vinculada a sus raíces andaluzas. Muy unida a su tierra natal, la presentadora ha expresado en numerosas ocasiones su amor por Cádiz y por distintos de sus rincones.
A lo largo de su carrera ha participado en numerosos programas de entretenimiento y ficción, combinando televisión, teatro y proyectos literarios. Pero más allá de su trabajo frente a las cámaras, Paz Padilla mantiene un fuerte vínculo que siempre le hace volver a su tierra, "un sitio especial". Aunque vive en Madrid por motivos laborales, siempre que su agenda se lo permite, se escapa a la 'Tacita de Plata': considerada una de las ciudades más antiguas de Occidente.
"Durante el año suelo volver bastante y, sobre todo, intento seguir en contacto con mis hermanos, que muchos de ellos continúan viviendo allí. Falleció mi madre hace unos años, pero nosotros seguimos viéndonos cada vez que podemos. Yo necesito cargarme las pilas allí. En realidad es donde me cargo las pilas del humor y de las ganas de vivir. Cádiz es un sitio especial", confesaba en una entrevista para la Guía Repsol. Motivo más que suficiente para entender qué tiene esta ciudad que no puede abandonar del todo.
El refugio personal de Paz Padilla en el sur
Gracias a su estratégica posición atlántica y a su tradición marítima, Cádiz se ha consolidado durante siglos como uno de los principales puertos comerciales de Europa. Uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad es la Catedral, visible desde el mar gracias a su gran cúpula recubierta de azulejos dorados. El edificio mezcla elementos barrocos y neoclásicos y forma parte esencial del perfil urbano gaditano. El casco histórico conserva calles estrechas y plazas pequeñas llenas de vida. Entre sus barrios más emblemáticos figuran La Viña, muy vinculado al carnaval; Santa María, asociado al flamenco; y El Pópulo, considerado el barrio más antiguo de la ciudad.
Esta vida cotidiana es la que a la actriz le ha robado el corazón: "Me encanta tomarme un cafelito en un quiosco junto al mar en el paseo marítimo de Cádiz o por la zona de Cortadura. Comerme una buena paella en un chiringuito. Siempre, y eso nunca falta, voy a comprar pescado en la plaza de abastos de Cádiz, allí tengo a mi amigo El Malagueño. Así puedo traerme a Madrid el pescado fresco de la Bahía, mi pescado de estero… Eso sí, si me llevo atún, me lo llevo de Zahara de los Atunes", confiesa en el medio citado.
Playas paradisíacas y gastronomía de élite: el sitio favorito de la costa gaditana de Paz Padilla
Zahara de los Atunes se ha convertido en uno de los grandes refugios personales de la actriz, más allá de su Cádiz capital natal. Este pequeño núcleo costero del sur, situado frente al Atlántico y muy ligado a la tradición marinera andaluza, destaca por su ambiente tranquilo, sus playas abiertas y una identidad que todavía conserva cierta autenticidad frente al turismo masivo. Con apenas algo más de un millar de habitantes durante gran parte del año, Zahara multiplica su actividad en verano gracias a sus extensas playas y a una oferta gastronómica muy vinculada al mar.
"A poder ser, me escapo a la de Zahara de los Atunes. Prefiero esa zona porque está más virgen y menos masificada y allí también tengo una casa familiar, porque mi madre era del pueblo", contaba en la entervista. "Lo mejor que tenemos en Zahara es el viento, el levante. Eso hace una limpieza, una criba. Hay mucha gente que se queja cuando hay viento y dice que ya no vuelve, y esa gente es que no tiene que volver, porque el que vuelve es porque le ha gustado Zahara, los zahareños… Si vuelves más de una vez, repites. Ya te conviertes en parte del pueblo. Regresas al mismo bar y te conocen, ves a la misma gente…", cuenta sobre los encantos del pueblo.
Pero más allá de sus playas, Zahara conserva un importante legado histórico ligado a la pesca del atún rojo. Uno de sus edificios más representativos es el Palacio de las Pilas, también conocido como Castillo de las Almadrabas. Construido en el siglo XV por los Duques de Medina Sidonia, el complejo cumplía funciones defensivas y servía además como centro de procesamiento del atún capturado mediante almadraba.
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