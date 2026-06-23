El refugio de Patricia Pardo (42 años) es la ciudad gallega a la que vuelve cada verano: "De una monja de ese colegio adopté mi lema: Pasiño a pasiño faise o camiño"

Dos semanas después de la visita del Papa León XIV a Madrid, la periodista y presentadora de televisión Patricia Pardo debe estar que todavía no se lo cree. Junto con su marido el también presentador Christian Gálvez, Pardo fue la encargada de conducir el acto del pontífice en el Santiago Bernabéu. Pero, mucho antes de todo esto, Patricia Pardo nació y creció en una ciudad con una historia muy ligada también a la religión; y es que, si por algo es conocida Santiago de Compostela es por ser uno de los grandes núcleos de la peregrinación cristiana.

La ciudad vieja de Santiago de Compostela está declarada Patrimonio de la Humanidad / Istock / Lux Blue

Según palabras de la propia Patricia Pardo, Santiago de Compostela ha marcado y sigue marcando su carácter y su manera de afrontar las cosas. “Soy compostelana todos los días de mi vida y las veinticuatro horas del día”, añadía la periodista. Cada vez que se le presenta la oportunidad, ya sea para celebrar un evento importante o simplemente reencontrarse con su familia y amigos, Pardo regresa a la ciudad que la vio crecer.

Adriana Fernández

Un amor de raíces profundas

Tan fuerte es el vínculo que Patricia Pardo tiene con Santiago de Compostela que el dicho por el que rige su vida lo adoptó cuando todavía estudiaba: “De una monja de mi colegio adopté mi lema: Pasiño a pasiño faise o camiño”. Este lema describe también a la perfección como es la vida en Santiago: a paso lento, pausada, y sin ningún tipo de complicaciones.

Uno de los lugares con los que Pardo siente más conexión en su ciudad es la catedral, punto de parada obligatoria para todo aquél que se encuentra en la capital gallega: “Siempre que voy a Galicia, procuro ir a la Catedral.” comenta la presentadora. Tampoco es de extrañar el apego que siente por este templo, integrado en la lista de Patrimonio de la Humanidad como parte de la ciudad vieja de Santiago y los Caminos de Santiago de Compostela.

La catedral es el principal atractivo de la ciudad / Istock / MarioGuti

El caminito de Santiago

Una de las mejores maneras para descubrir la esencia y los secretos que se esconden en Santiago de Compostela es dando un simple paseo por el entramado de callejuelas que la componen. Llena de rincones rebosantes de vida, con su mezcla habitual de locales, visitantes y peregrinos, Santiago se cocina a fuego lento. La ciudad cuenta también con la gran ventaja de que no solo es perfecta para visitar tanto en familia, como con amigos o por cuenta propia, sino que es un destino ideal para cualquier época del año.

Una vez recorridas las diferentes plazas y calles que componen el casco antiguo, parar y dejar maravillarse por los monumentos arquitectónicos que se erigen – como el Pazo de Fonseca, el convento de Santo Domingo de Bonaval o el monasterio de San Martín Pinario –, o descansar en alguno de los fantásticos parques que hay repartidos por la ciudad, uno de los imprescindibles de Santiago es su gastronomía.

El mercado de abastos es uno de los sitios más concurridos / Istock / kateafter

Festín para los cinco sentidos, el Mercado de Abastos es uno de los lugares más concurridos de toda la ciudad. Repleto de puestos en los que comprar los mejores pescados, mariscos o carnes, dispone de una zona de restauración en la que degustar sus productos frescos; destacan el pulpo de la Pulpería Abastos, las ostras en A Ostrería, o tapas un punto más elaboradas en el Abastos 2.0. El establecimiento más increíble es el Mariscomania, donde cocinan al momento cualquier producto fresco que hayas comprado en el mercado.