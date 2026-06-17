El refugio de Mercedes Milá (75 años) es una isla Reserva de la Biosfera a la que que vuelve desde hace 40 años: "Es mi paraíso, mi lugar, el que más amo. El olor aquí es diferente"

A Mercedes Milá le pasó lo que ocurre muchas veces: visitó un enclave del Mediterráneo para disfrutar de unas vacaciones al uso, y de un momento a otro se enamoró para siempre del entorno. Desde hace ya 40 años, cada verano repite destino para desconectar, convirtiendo este precioso lugar de las Islas Baleares en un verdadero refugio personal. Y ya es decir... Porque en cuatro décadas, ocurren muchas cosas, pero ella siempre encuentra un motivo por el que volver.

La periodista, nacida en Esplugues de Llobregat, ha construido una estrecha relación íntima con Menorca a lo largo de los años. Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, la isla ha sabido preservar buena parte de su patrimonio natural, ofreciendo un paisaje donde los pinares llegan hasta el agua, los caminos rurales serpentean entre muros de piedra seca y las playas conservan un aspecto prácticamente intacto. Pero entre todos sus encantos, es Mahón la ciudad que mejor representa ese fuerte vínculo.

Adriana Fernández

Allí ha pasado largas temporadas y ha encontrado el equilibrio que busca cuando se aleja del ritmo acelerado de los platós y las entrevistas que la colocan siempre en el centro de los titulares. Y es que, la ciudad mantiene un ambiente relajado incluso durante la temporada alta: mercados tradicionales, pequeños comercios y terrazas frente al mar completan una estampa que invita a quedarse (o a volver).

La huella británica Sus edificios conservan influencias británicas que conviven con la arquitectura mediterránea tradicional, creando una identidad propia que la distingue del resto del archipiélago. Destacan las casas georgianas,el teatro principal (el teatro de ópera más antiguo de España, construido en 1829) y el reloj del ayuntamiento, que preside la Plaza de la Constitución (importado de Inglaterra en 1731).

El casco histórico de Mahón (Menorca) / Istock / rglinsky

Su hogar en el Mediterráneo

Para Mercedes Milá, sin embargo, la relación con este lugar también ha estado marcada por momentos difíciles. Durante años disfrutó de una vivienda situada en la zona de La Solana, un enclave privilegiado junto al puerto que terminó perdiendo tras un largo proceso administrativo y judicial relacionado con la concesión del terreno. Pero lejos de alejarse de la isla, decidió permanecer en ella y comenzar una nueva etapa, demostrando que su vínculo con Menorca iba mucho más allá de una casa concreta.

"Es mi paraíso, mi lugar, el que más amo. El olor es diferente al de otros lugares del mundo", recoge Vanitatis sobre las palabras más sinceras de la presentadora tras aquel episodio.

El refugio personal de Mercedes Milá en Menorca / Instagram: @mercedesmila

Un tesoro natural: posee el segundo puerto más grande de Europa

Mahón es un lugar verdaderamente especial principalmente por albergar el segundo puerto natural más grande de Europa (y uno de los mayores del mundo): un enclave espectacular de más de cinco kilómetros de longitud que ha definido la identidad, la historia y el paisaje de la ciudad. De hecho, el carácter cosmopolita de la ciudad es fruto de la situación estratégica de su puerto en el Mediterráneo occidental. A medio camino entre el sur de Europa y el norte de África, y de la ruta que atraviesa el mar Mediterráneo de oriente a occidente, siempre ha sido un punto de parada para los barcos que atraviesan dicho mar.

Las casas con vistas de Mahón (Menorca) / Istock / Andrzej Rostek

No es de extrañar que sus características lo han convertido en un puerto deseado por muchas civilizaciones: fenicios, griegos, púnicos, romanos y vándalos han dejado su huella. A lo largo de la historia estuvo bajo la dominación de Bizancio y de los musulmanes, y también pasó el corsario Barbarroja, arrasando la ciudad. ¡Pero eso no es todo! Este enclave también ha sido disputado por grandes potencias europeas que querían instalar la base de sus flotas de guerra. Lo que explica la presencia de numerosas fortificaciones a ambos lados del puerto, como por ejemplo el castillo de San Felipe o la fortificación de la Mola.