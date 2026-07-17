El refugio de Matt Damon (55 años) es un pueblo marinero de Alicante que conoce gracias a su cuñado español: "Es una locura en nuestra familia, todos tenemos la fiebre del Mundial"

Matt Damon está en plena promoción de La Odisea, la superproducción de Christopher Nolan sobre el regreso de Ulises a Ítaca, uno de los estrenos más esperados del año. Pero esta semana el actor no hablaba de cine. Sentado frente a Jimmy Fallon en The Tonight Show, con el Mundial de fútbol en su recta final y España esperando rival en la final del domingo, Damon respondía a una pregunta sobre su mujer, la argentina Luciana Barroso, y terminaba revelando que en su casa el torneo se sigue muy de cerca, y por partida doble.

Este pueblo de la Costa Blanca es uno de los lugares más codiciados de la provincia de Alicante. / Istock / TONO BALAGUER

"Su hermano es español. Nació y creció en España", respondió el actor cuando Fallon le preguntó por esa mezcla de nacionalidades. Y ahí llegó la frase que lo resume todo: "Es una locura en nuestra familia, todos tenemos la fiebre del Mundial". Damon no dijo con quién va en la final, y la propia entrevista no lo aclara: lo que contó es que el pasaporte argentino de Luciana y el origen español de su cuñado Xuan conviven bajo el mismo techo, y que esa mezcla convierte cualquier fase del torneo en un pequeño terremoto familiar. No hablaba de Jávea, ni de calas, ni de arroces. Hablaba de fútbol y de familia. Pero esa familia es la razón exacta por la que Matt Damon conoce, desde hace ya varios veranos, un rincón de la Marina Alta que la mayoría de sus compañeros de reparto en Hollywood no sabría situar en el mapa.

Adriana Fernández

Un cuñado español y una boda que cambió sus vacaciones

Todo empezó en 2016, no en un rodaje ni en un festival de cine, sino en una boda. Xuan Bozán, hermano de Luciana Barroso, se casaba en Jávea, y Damon cruzó el Atlántico para estar allí. El novio no era un desconocido para el actor: llevaba años jugando al rugby, entonces en el Dénia Rugby Club, y esa temporada además se lo jugaba todo en un ascenso. Damon, que había tenido que aprender las reglas del rugby años atrás para meterse en la piel de Francois Pienaar en Invictus, la película de Clint Eastwood sobre el Mundial sudafricano de 1995, se plantó en las gradas a animar a su cuñado como uno más.

Cala Portitxol en Jávea, Alicante. / Istock / TONO BALAGUER

De aquella visita quedó algo más que fotos de boda: quedó la costumbre. En 2022 volvió, esta vez de vacaciones, con Luciana y con el propio Xuan, y se dejó ver por varios locales de la zona, donde el personal se llevó una sorpresa al descubrir que el cliente discreto de la mesa del fondo era el protagonista de El caso Bourne. No hubo escolta, ni reserva vip, ni escándalo: solo un actor que pasaba desapercibido en un pueblo donde nadie parecía especialmente interesado en pedirle un selfie. Hoy Xuan ya ha colgado las botas como jugador, pero sigue vinculado al rugby de la comarca como presidente del Dénia Barbarians Marina Alta, y esa conexión deportiva sigue siendo, en el fondo, la llave que abrió Jávea a la familia Damon.

Bulevar de Jávea. / Istock / Marc Venema

Jávea, el rincón de la Marina Alta que Damon eligió sin buscarlo

Jávea no necesita una visita de Hollywood para justificar su fama, pero tampoco le viene mal. Este municipio de la Marina Alta, con algo más de 30.000 habitantes, se reparte entre un casco antiguo de piedra dorada, un puerto tranquilo y un litoral que cambia de carácter cada pocos metros: playas de arena convencional y calas de agua transparente protegidas por el macizo del Montgó, que domina el paisaje como un vigía de piedra caliza.

Casas en la colina de Jávea. / Istock / Marc Venema

De todo ese litoral, dos calas concentran buena parte del atractivo: Portitxol, pequeña y recogida, ideal para nadar sin agobios; y la playa de La Barraca, algo más abierta, con ese azul casi caribeño que ha convertido a Jávea en parada obligada para quienes buscan snorkel sin salir de la Comunidad Valenciana. Son zonas vecinas pero distintas, y quien las visita por primera vez suele sorprenderse de lo diferente que es el ambiente de una a otra, separadas apenas por un tramo de costa rocosa.

Lo que atrapó a Damon, según cuentan quienes lo vieron por la zona, no fue tanto un mirador concreto como el ritmo del lugar: la posibilidad de comer sin que nadie lo reconozca, de pasear por el puerto sin cámaras detrás, de ser simplemente el cuñado americano de Xuan. Jávea le ha dado, en varias visitas ya, algo que en Los Ángeles no siempre consigue: pasar inadvertido.

Casco antiguo de Jávea al atardecer / Istock

Cómo llegar y qué no perderse: playas, casco antiguo y arroz marinero

Para llegar hasta Jávea desde fuera de la provincia, la referencia es el aeropuerto de Alicante-Elche, a poco más de una hora en coche por la autovía A-7, con salida hacia la comarca de la Marina Alta bien señalizada desde Ondara o Gata de Gorgos. Una vez en el pueblo, la visita obligada empieza por el casco antiguo, con su iglesia fortificada de Sant Bartomeu, construida en piedra de tosca, y sigue por el paseo del puerto hasta llegar a las calas: primero Portitxol, luego, bordeando la costa, la Barraca.

La otra cita ineludible es la mesa. Jávea pertenece a esa franja de la Costa Blanca donde el arroz marinero se toma en serio, con el pescado y el marisco de lonja como argumento principal. En el casco antiguo, el Restaurant Mezquida lleva el arroz a banda como plato fijo de su carta, cocinado con caldo de pescado de roca; y en pleno Jávea pueblo, Nesfor combina arroces con tapas y una terraza que suele llenarse en temporada alta.