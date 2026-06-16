El refugio sentimental de Matías Prats (75 años) es un pueblo cordobés de 7.000 habitantes: tiene un museo dedicado a su apellido, un castillo del siglo XI y es Bien de Interés Cultural

En el Alto Guadalquivir, en la provincia de Córdoba, se sitúa una localidad rodeada de un mar verde de olivares que cambia de tono según la estación. Con algo más de 7.000 habitantes, este municipio combina el ritmo tranquilo de los pueblos del interior andaluz con un patrimonio que sorprende por su variedad. Pero Villa del Río aparece hoy en las páginas de viajes, no es solo por sus piedras centenarias, sino por ser la cuna de una de las voces más reconocibles de la televisión española: Matías Prats Cañete, padre del también periodista Matías Prats Luque, presentador de los informativos de fin de semana de Antena 3.

Un patrimonio con orígenes romanos y árabes

A las afueras se encuentra el Puente Romano, construido entre los años 27 y 14 a. C. como parte de la antigua Vía Augusta y declarado Bien de Interés Cultural en 1931, además de unas antiguas aceñas árabes del siglo X. Pero, en el centro, presidiendo la Plaza de la Constitución, se levanta un edificio que resume buena parte de la historia local: un antiguo castillo islámico del siglo XI, formado originalmente por dos torres unidas por lienzos de muralla, que fue conquistado por Fernando III el Santo entre 1235 y 1236. Con el paso de los siglos cambió de uso varias veces (parroquia, mercado de abastos) hasta que, restaurado, se ha convertido en sede del Ayuntamiento.

Martín Álvarez

La voz que puso a Villa del Río en el mapa

Matías Prats Cañete nació en Villa del Río en 1913 y, aunque hizo su carrera en Madrid como una de las voces más célebres de la radio y el cine documental español, nunca perdió el vínculo con su pueblo natal. Tras su muerte en 2004, fue enterrado en el cementerio de Villa del Río, cuyo ayuntamiento le concedió la Medalla de Oro a título póstumo. El propio Matías Prats Luque, al inaugurar el museo dedicado a su padre, no escondió la emoción: sabía que en el pueblo lo querían, pero que no imaginaba hasta qué punto lo admiraban.

Ayuntamiento de Villa del Río / Wikicommons / De CFA1877 - Opera propia, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=145965627

En el plano profesional, Matías Prats Luque, de 75 años, sigue en primera línea informativa. Lleva décadas siendo una de las caras más populares de Antena 3 Noticias, y en 2025 el periodista celebró su 50º aniversario en televisión. Aunque ya hace tiempo que tiene edad de jubilación, el periodista mantiene contrato indefinido con la cadena, donde actualmente presenta los informativos de fin de semana, un formato que le permite mantener un ritmo algo más pausado sin desconectar del todo de la profesión que ha marcado su vida.

El homenaje más visible a la familia Prats en Villa del Río es su museo dedicado al patriarca. El espacio, ubicado en el pabellón deportivo cubierto que también lleva su nombre, recoge gran parte del legado profesional y humano que dejó este "poeta del micrófono", como se le conoce en su tierra. El pabellón fue inaugurado por el propio Matías Prats Cañete en 1990, y desde entonces se empezaron los trámites para dar forma al museo, que ocupa hoy unos 200 metros cuadrados en la planta alta.

El castillo convertido en Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba) / Wikimedia Commons

Pero el nombre de la familia no se limita a este espacio: el recinto deportivo en el que se ubica el museo es conocido oficialmente como Pabellón Deportivo Municipal "Matías Prats", y ambos lugares forman parte de la ruta cultural que el Ayuntamiento promueve junto a otros museos de la localidad, como el dedicado al pintor Pedro Bueno o el Museo Histórico Municipal "Casa de las Cadenas".

Entre el verde oliva y un apellido imborrable

¡Y hay mucho más! La arquitectura del municipio responde al patrón típico de los pueblos blancos del Valle del Guadalquivir: casas encaladas, calles estrechas y un caserío que se despliega en torno al castillo-ayuntamiento y a la iglesia de la Inmaculada Concepción. Pero más allá del núcleo urbano, el paisaje cambia por completo: kilómetros y kilómetros de olivos se extienden hasta el horizonte, formando ese "mar verde" que da nombre a buena parte de la identidad agrícola de la comarca, que tiñe de plata y verde el paisaje según sopla el viento entre las hojas.

Para nosotros, hay algo conmovedor en la idea de que, por muy lejos que se llegue, exista siempre un lugar al que el apellido de uno pertenece de verdad. En Villa del Río, entre olivares, un puente romano y un castillo convertido en ayuntamiento, el nombre de los Prats forma parte del paisaje. Quizá ese sea el verdadero refugio: un sitio que, generación tras generación, sigue reconociendo a los suyos.