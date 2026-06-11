El refugio de Marc Márquez (33 años) es un precioso pueblo medieval de Lleida: murallas del siglo XIV con casi tres kilómetros de perímetro, el callejón de las Brujas y una impresionante iglesia gótica del siglo XV

Leyenda viva del motociclismo, alzándose siete veces con el título de Campeón del Mundo de MotoGP, y consiguiendo en el Gran Premio de Hungría del pasado 7 de junio con su victoria número 100, Marc Márquez es una de las figuras más importantes de la historia del deporte en España. Equipado con el número 93 en casco, Márquez nació en el pueblo de Cervera, uno de los mayores emblemas medievales del corazón de Cataluña.

Cervera es un pueblo lleno de callejones / Istock / ioanna_alexa

En la comarca de La Segarra, al sur de la provincia de Lleida, Cervera encuentra sus orígenes en la Edad Media, albergando uno de los patrimonios histórico y cultural más ricos del territorio. Mezclado con este fuerte carácter medieval que tiene, el pueblo está también de otras poblaciones con mucho encanto, así como un entorno natural cubierto de colinas.

Adriana Fernández

Villa medieval por excelencia

Lugar de nacimiento y hogar tanto de Marc Márquez, el Trueno de Cervera, como de su hermano Álex, la localidad de Cervera se ha convertido en lugar de peregrinaje para todos los amantes del motor. Esto se debe a que, además de ser el lugar que vio como los hermanos Márquez iban convirtiéndose en auténticos prodigios de la moto, el Museo Comarcal de Cervera alberga una extensa exposición dedicada a los hermanos y sus éxitos profesionales.

Los Márquez han declarado muchas veces el amor que sienten hacia su pueblo natal. En el capítulo que el programa de El Convidat de TV3 le dedicó a Marc, el piloto reiteró en varias ocasiones que ese era su pueblo, y que no se imaginaba viviendo en ningún otro lugar. “A mí me gusta estar aquí”, decía Márquez, “aquí la gente me conoce, tengo mis amigos y mi entorno ya hecho, y eso me ayuda a mantenerme centrado”.

Pero por lo que realmente es conocido Cervera es por su extenso patrimonio de origen medieval. El mayor ejemplo son los casi 3 kilómetros de murallas construidas entre los siglos XIV y XV alrededor de un recinto del siglo XIII, y se completan con un foso de 8 metros de ancho.

Vista panorámica de Cervera / Istock / ioanna_alexa

Las perlas de Cervera

El monumento más icónico de Cervera lo encontramos en el casco antiguo del pueblo. Construida entre finales del siglo XIII y principios del XV, la iglesia de Santa María es el símbolo por excelencia de Cervera. De estilo gótico (aunque conserva algunos elementos románicos de la iglesia anterior), la iglesia fue declarada Monumento Histórico-Artístico en 1931, y está coronada por su emblemático campanario, el cual alcanza los 50 metros de altura.

Otro gran edificio muy destacado es el de la Universidad. Declarado también Bien Cultural de Interés Nacional, el edificio fue construido durante la primera mitad del siglo XVIII y destaca por su impresionante fachada de estilo barroco. Actualmente, el edificio alberga el Instituto Francés, el Archivo Comarcal de la Segarra, un instituto y una biblioteca.

Junto con la famosísima representación de La Passió de Cervera (escenificada desde el siglo XV y declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de Cataluña y Andorra), Cervera es conocido por su Aquelarre. Celebrado cada último fin de semana de agosto, es la fiesta del fuego, las brujas, los diablos, la magia y los “correfocs”. Se centra alrededor del callejón de les Bruixes, donde se dice que en la Edad Media se encarcelaban a las brujas que vivían en la zona.