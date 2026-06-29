El refugio de Malú (44 años) en verano es un maravilloso pueblo de origen medieval: en el corazón de la Sierra de Gredos, tiene un impresionante patrimonio histórico y un castillo del siglo XV

Nacida con el nombre de María Lucía Sánchez, la cantante Malú está considerada como una de las voces más destacadas de la música española actual. A lo largo de casi tres décadas de carrera, Malú ha ido alternando entre la publicación de nuevos trabajos y conciertos con la participación en varios programas y concursos de televisión. A pesar de tener una agenda tan ocupada de manera casi permanente, no han faltado las oportunidades de desconectar. Para ello, Malú ha encontrado su refugio en el pueblo de Arenas de San Pedro, un municipio del sur de la provincia de Ávila donde la vida se vive a otro ritmo.

El casco antiguo de Arenas de San Pedro / Istock / Antonio Lopez Velasco

Apodado “la Andalucía de Ávila” y con la frase “Siempre incendiada y siempre fiel” como lema eterno, este pintoresco pueblo del Valle del Tiétar hace ya tiempo que se estableció como referente en el sector del turismo rural. Y es que, aunque no cuenta con una extensión demasiado grande, dentro de sus límites esconde un impresionante patrimonio histórico y cultural, mientras que sus alrededores son perfectos para practicar una gran variedad de actividades

Adriana Fernández

Patrimonio medieval de alto valor

Con una población que roza los 6.500 habitantes, Arenas de San Pedro encuentra su mayor emblema arquitectónico en el Castillo del Condestable Dávalos, conocido también con el nombre de Castillo de la Triste Condesa. Declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento histórico en 1931, el castillo fue construido entre los años 1395 y 1423 y muestra una arquitectura de estilo gótico. Su Torre del Homenaje, el elemento más destacado de la construcción, alberga un museo en su interior, mientras que en el patio de armas se realizan numerosas actividades culturales.

El Castillo del Condestable Dávalos / Totemkin

El sobrenombre de Castillo de la Condesa le viene de Juana Pimentel, una mujer noble esposa de Álvaro de Luna quien, tras la muerte de su esposo en 1453 al caer víctima de una confabulación de la nobleza castellana, se ganó el sobrenombre de “la Triste Condesa”. Pasear por los pasillos y murallas del castillo todavía transmite la pena que sintió la condesa de Montalbán en su día, pero también es una excelente forma de entender el pasado de la villa.

Otro de los principales elementos arquitectónicos civiles del pueblo es el puente Aquelcabos. Comúnmente llamado puente romano, en realidad fue levantado en el siglo XI, por lo que es el más antiguo de Arenas de San Pedro. Conformado por tres arcos, a lo largo de su historia ha visto pasar a incontables viajeros y pastores trashumantes; hoy día sigue ofreciendo un paseo de lo más agradable y fácil, rodeado en todo momento de unas vistas maravillosas.

Paisaje de la Sierra de Gredos / Istock / Jose Ramiro Laguna

En cuanto a la arquitectura religiosa, en Arenas de San Pedro se hallan dos construcciones muy destacadas. Dentro de los límites del pueblo se erige la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo gótico datado de principios del siglo XV cuyo muro principal se encara hacia Jerusalén. Por otro lado, a las afueras del pueblo se encuentra el Santuario de San Pedro de Alcántara, cuya capilla central se levantó en 1616 y guarda los restos del santo.

Cuevas y parques naturales

Como hemos visto antes, el municipio se extiende dentro del magnífico Parque Regional de la Sierra de Gredos, un enclave donde las rutas de senderismo con las que disfrutar del entorno natural en todo su esplendor están más que garantizadas. Además de descubrir los enclaves del Circo y la Laguna Grande, en el parque también puedes disfrutar de una experiencia Starlight contemplando el espectáculo del cielo nocturno.

El interior de las Grutas del Águila / Istock / DoloresGiraldez

Otro de los puntos de mayor interés del entorno natural de Arenas de San Pedro son las Grutas del Águila, una cavidad kárstica única formada hace más de 500 millones de años y que ofrece una de las experiencias más especiales y mágicas de todo el entorno del pueblo. Atrévete a adentrarte en esta fantástica cueva y descubre todos los secretos que esconde.

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