El refugio de Eva Longoria en el corazón de Cataluña: "Me encanta, viví seis meses allí. Y no puedo vivir sin fuet, siempre llevo en la maleta cuando viajo a Estados Unidos. También me gusta el pan con tomate y el cortado"

Desde la década de los 60, España se ha convertido en escenario habitual para producciones cinematográficas y televisivas, tanto nacionales como internacionales. Son famosos los rodajes que tuvieron lugar en el desierto de Almería, el cual fue adaptado para asimilarse a las llanuras del lejano oeste de los spaghetti western; o los rodajes de producciones tan conocidas como Star Wars o Juego de Tronos.

El idilio de Eva Longoria en Cataluña / Istock / alexsalcedo

Con las producciones llegaron también las estrellas internacionales, las cuales, una vez terminados los rodajes, quedan tan enamoradas de nuestras tierras que siguen regresando una y otra vez. Ese es el caso de la actriz de ascendencia mexicana Eva Longoria, que pasó varios meses en tierras gerundenses para el rodaje de una de sus series de televisión.

Adriana Fernández

Amor a primera vista

A raíz del premio Platino de Honor que recibió el pasado 2025, la actriz Eva Longoria recordaba en una entrevista con RTVE los seis meses que pasó viviendo en España. Fue concretamente en la pequeña localidad de Peralada, en la comarca del Alt Empordà, un precioso pueblo de origen medieval de tan solo dos mil habitantes, y muy conocido por su imponente castillo, cuyos orígenes se remontan al siglo IX.

Casco antiguo de Peralada. / Istock

Durante la entrevista, Longoria declaraba su amor por el fuet. “No puedo vivir sin fuet,” anunciaba entusiasmada la actriz, “Siempre tengo en mi maleta, y cuando entro a Estados Unidos y me preguntan si llevo algo de España, digo “No, no, nada.” Y es que, tal y como comentaba ella misma, allí es imposible encontrar fuet. Además del embutido por excelencia catalán, Eva Longoria confesaba también su pasión por el pa amb tomàquet, y lo hacía con algunas de las pocas palabras que había aprendido del catalán.

El flechazo con España, y en especial con su gastronomía, que Longoria sintió hizo que el año pasado la actriz estrenara en la CNN su serie documental Searching for Spain, a lo largo de la cual recorrió el territorio español para descubrir todos y cada uno de los secretos de su cocina.

Villa medieval rodeada de viñedos

A menos de media hora al noreste de la ciudad de Figueres, el pueblo de Peralada es internacionalmente conocido por su prestigioso casino, el emblemático festival de música que tiene lugar cada verano, y su arraigada tradición vitivinícola, perfectamente representada por el famoso Celler de Peralada. Esto se suma al pasado medieval de la villa, el cual todavía se puede observar en sus calles.

Aparte del emblemático Castillo de Peralada, coronado por sus imponentes torres y rodeado de jardines, en el pueblo también destacan el Convento del Carmen, de un marcado estilo gótico y en cuya biblioteca se conservan más de mil ediciones de El Quijote, y el Claustro de Sant Domènec, con unos preciosos capiteles que reflejan la herencia románica del municipio.

El Castillo de Peralada de noche / Istock / stbaus7

Los alrededores del pueblo son también ideales para practicar un poco de senderismo, con rutas que atraviesan paisajes de ensueño. Si el senderismo no va contigo, otra muy buena opción es hacer un poco de enoturismo y acercarte a alguna de las cavas y bodegas que hay repartidas cerca de la población.