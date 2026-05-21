El refugio de Julia Otero (67 años) donde siempre acaba volviendo: un pueblo gallego en el corazón de la Ribeira Sacra donde tiene raíces familiares

Julia Otero es una de las periodistas y presentadoras más destacadas de nuestro país, referente en radio y televisión con más de cuatro décadas de trayectoria. Conocida por dirigir programas como 'Julia en la onda' en Onda Cero, ha sido galardonada con múltiples Premios Ondas y ha superado un cáncer de colon que le ha permitido ver la vida con más calma. De este modo, lejos del ritmo frenético de los medios de comunicación y de la vida urbana del centro de Barcelona, encuentra en el pueblo que le vio nacer un auténtico refugio.

Ella misma ha explicado en distintas ocasiones que intenta regresar varias veces al año a su Galicia natal. En una entrevista concedida a 'El Progreso', la periodista confesaba que regresar supone reencontrarse con sus raíces, con los recuerdos de infancia y con esa sensación de pertenencia que nunca ha desaparecido pese a llevar décadas viviendo fuera: "Si me tengo que quedar con un solo recuerdo, sería la siesta que nos hacíamos todos los vecinos después de comer, a la sombra de un cerezo gigantesco, cuando era niña", confesaba sobre sus hábitos en esta pequeña aldea.

Adriana Fernández

Como mínimo, tres o cuatro veces al año intenta volver. A apenas cinco kilómetros de Monforte, A Penela destaca por sus casas de piedra y una vida ligada todavía al campo y a las tradiciones agrícolas. Situada en plena Ribeira Sacra y con a penas 40 habitantes, es el lugar en el que Julia Otero pasó los primeros años de su vida. Allí permanece viva la memoria de sus padres y abuelos, campesinos gallegos que dedicaron su vida al trabajo de la tierra y al cuidado del ganado.

El espectacular paisaje en la Ribeira Sacra / Istock / Fernando Saco

El pequeño pueblo de Julia Otero en Galicia

A diferencia de otros destinos turísticos cada vez más explotados, en A Penela apenas existen grandes infraestructuras hoteleras ni turismo masivo. La vida gira alrededor de la actividad agrícola, las conversaciones entre vecinos y la tranquilidad absoluta. Eso sí, durante el verano el ambiente cambia por completo: regresan muchos de sus habitantes que emigraron años atrás y las fiestas populares recuperan el movimiento.

La periodista se ha implicado directamente en la recuperación de algunas tierras familiares abandonadas durante décadas. Entre los proyectos que ha impulsado destaca la plantación de olivos gallegos, variedades tradicionales que prácticamente habían desaparecido y que en los últimos años han comenzado a recuperarse en distintas zonas de Galicia.

La joya del románico que guardan sus 40 habitantes (y que muy pocos conocen)

El gran monumento del pueblo es la Iglesia parroquial Santa María de Penela, originalmente de estilo románico. El edificio ha sufrido transformaciones a lo largo de los años, y de su estructura primitiva solo queda la torre de las campanas y la puerta principal. Como curiosidad, en uno de sus muros se ve una inscripción medieval en latín tallada por su constructor, Pelagio, en el siglo XII. A tan solo 10 minutos se encuentra Monforte de Lemos, un pueblo con un patrimonio histórico auténtico.

Monforte de Lemos (Galicia): el pueblo más cercano de la aldea de A Penela / Istock / traveler1116

¿Te perderías durante un par de días en el pueblo natal de Julia Otero?