El refugio de José Coronado (68 años) en el campo es una auténtica joya histórica de trazado medieval: tiene un castillo mudéjar del siglo XIV, palacios góticos y una iglesia singular

'No habrá paz para los malvados', 'El hombre de las mil caras', 'El cuerpo' o 'Cien años de perdón' son algunas de las películas más icónicas con las que José Coronado nos ha hecho viajar a lo largo de su carrera. El actor, que cuenta con dos premios Goya a sus espaldas, es oriundo de Madrid, y como todo buen madrileño, tiene un refugio cercano donde respirar aire puro, alejarse de las grandes multitudes y disfrutar sin miradas de reconocimiento.

A sus 68 años, José Coronado encuentra su refugio familiar en la provincia de Toledo, más concretamente en un pueblo que se llama Casarrubios del Monte. De hecho, es el rincón manchego donde su hijo, el también actor y modelo Nicolás Coronado, ha establecido su nuevo hogar huyendo del estrés de la capital. Incluso ha construido un retiro de yoga abierto en su parcela de más de 800 metros cuadrados, con huerto ecológico, una pequeña granja, piscina...

Redacción Viajar

Historia y patrimonio a un paso de Madrid

Al estar tan cerca de Madrid, Casarrubios se conoce también como la "puerta de Castilla-La Mancha". Sus orígenes se remontan al siglo XIII y es un auténtica joya histórica de trazado medieval. De calles empedradas y casas tradicionales castellanas, pocos podrían creer que en 1619 fue capital del reino de España. Fueron solo 26 días, pero desde allí, el rey Felipe III y parte de la nobleza dirigieron los destinos de la nación durante ese periodo de tiempo.

Las ruinas de la iglesia de San Andrés con la iglesia nueva al fondo / Wikicommons. Malopez

Uno de los lugares más interesantes del pueblo es la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora o de Santa María, que cuenta con pinturas muy singulares en su interior. El exterior es de estilo herreriano del siglo XVI y su torre, de 65 metros de altura, es la segunda más alta de la diócesis. Tras los balconcillos está la campana del reloj. La otra iglesia que marcaba la gran importancia del pueblo es la iglesia de San Andrés, de la que solo quedan algunos muros en pie.

Aunque lo más importante a nivel histórico quizá sean los restos de las murallas, el castillo gótico mudéjar del siglo XIV y los antiguos palacios de Casarrubios, Veracruz y los Mediano del siglo XV. Así como la torre del siglo XVIII, el convento de la Santa Cruz del XVII o la fortaleza nueva del castillo inacabado del XV, el único de Toledo construido íntegramente en ladrillo. Otra huella histórica que se mantiene intacta es que por allí pasaba el Camino Real de Madrid a Guadalupe.

Gastronomía tradicional unida a un ambiente natural único

El corazón de la villa es la plaza Mayor, un lugar ideal para disfrutar de la gastronomía típica manchega, con platos tradicionales como cordero al horno, queso manchego o vinos de la DO Méntrida. Además, ningún viajero gastro debería perderse el restaurante-asador Las Esparteras, que cuenta con un Sol Repsol y raciones para todos los gustos, aunque destacan las carnes como cochinillo asado al horno de leña o perdiz estofada.

El entorno del embalse de Guajaraz en Toledo / Wikicommons. Miguel Ángel Masegosa Martínez

Castilla-La Mancha es una de las regiones más infravaloradas en cuanto a naturaleza, pero en Casarrubios del Monte también llama la atención, con entornos tan privilegiados como el embalse de Guajaraz o rutas de senderismo que conectan con el Parque Regional de la Sierra de Gredos. Un ambiente tranquilo, repleto de historia y patrimonio, donde José Coronado y cualquiera que esté saturado de la capital podría considerar como refugio.