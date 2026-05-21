El refugio de Jordi Cruz (47 años) en la costa catalana: tiene calas de ensueño y es el pueblo que inspiró a Serrat para escribir su canción más famosa

El litoral catalán, y más concretamente la zona de la Costa Brava, esconde algunos de los rincones más maravillosos de todo el Mediterráneo. Debido a su perfil escarpado, repleto de recovecos y acantilados escarpados en las rocas de la costa, son infinitas las pequeñas calas y playas que acoge, además de tener cantidad de pueblos marineros en los que todavía se respira la misma atmósfera que décadas antes.

Uno de los pueblos más emblemáticos de la Costa Brava / Istock / georgeclerk

Es en uno de estos místicos pueblos donde Jordi Cruz, el conocido chef del restaurante ABaC de Barcelona poseedor de tres estrellas Michelin, ha encontrado su lugar en la tierra. Un pequeño pueblo costero de casas blancas, donde los destellos de la luz que se reflejan en la superficie del mar aportan una magia difícil de encontrar en cualquier otro lugar.

Adriana Fernández

¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?

Un poco por encima de Palamós, famoso por su exquisita gamba roja, el pequeño pueblo de Calella de Palafrugell es una de esas joyas costeras que hacen especial el litoral catalán, algo que Jordi Cruz tiene muy presente. Es tal la belleza del pueblo que inspiró a Joan Manuel Serrat a la hora de escribir su canción Mediterráneo. Tan solo hace falta pasear por las calles de Calella y acercarse a cualquiera de sus playas para comprender porqué uno de nuestros mejores cantautores convirtió a este pueblo tan especial en su musa.

La playa del Canadell / Istock / Damocean

Con una población censada de casi 650 habitantes, y perteneciente al municipio de Palafrugell (ubicado a poco menos de una hora al este de la ciudad de Girona), Calella de Palafrugell enamora a todo aquel que la visita. Conocida como villa de veraneo, época donde su belleza alcanza su máximo esplendor, Calella nació como una población de pescadores; por suerte, a pesar del turismo masivo que vive la zona desde hace décadas, la villa ha sabido conservar ese espíritu y encanto que la hacen tan especial. Es por esto que se ha convertido en el destino vacacional de tantísimas familias, como es el caso de la de Jordi Cruz.

Pueblo con encanto certificado

A pesar de ser un pueblo que se puede visitar a lo largo de todo el año -aunque a partir del otoño la zona sufre mucho de temporales-, es en verano cuando Calella de Palafrugell se muestra más atractiva para el turismo. No se debe solo a sus maravillosas playas (el Canadell, el Port bo, la cala de Sant Roc, o el Golfet), que con la llegada de las altas temperaturas se llenan de bañistas, o la estampa de postal que crea con las barcas amarradas frente a éstas; con la llegada de la temporada de verano, Calella se sigue manteniendo fiel a sí misma.

Las llamadas "voltes" frente a la playa del Port bo / Istock / imv

Catalogada con los sellos de Pueblo con Encanto y Barrios y villas marineras que otorga la Agència Catalana de Turisme, Calella de Palafrugell es especialmente conocida por el ya mítico y tradicional concierto de Havaneres que tiene lugar cada primer sábado de julio. Esa noche, miles de personas y decenas de barcas se encuentran en la playa de Port bo para escuchar a diferentes grupos cantar habaneras y disfrutar de un buen cremat. Otro emblema musical de la localidad es el exclusivo Festival de Cap Roig, celebrado en el magnífico castillo de Cap Roig (rodeado por un precioso jardín botánico) y que cada año acoge a algunos de los artistas musicales más relevantes del momento.

Vista aérea de el Port bo, escenario de la Cantada d'Havaneres / Istock / AlexKazachok2

Rutas emblemáticas

Junto a sus magníficas playas, Calella de Palafrugell alberga también uno de los tramos más espectaculares del camino de ronda, un sendero que bordea gran parte del litoral de la Costa Brava, con el azul del Mediterráneo como telón de fondo. A lo largo de sus más de cien kilómetros de extensión, el camino de ronda atraviesa algunos de los pueblos más encantadores de la zona, así como playas prácticamente vírgenes que parecen acabadas de descubrir.