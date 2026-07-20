El refugio de Javier Rey (46 años) es un pueblo gallego al que siempre vuelve: “Es el lugar donde vagaría eternamente.”

El actor gallego Javier Rey, conocido especialmente por su papel en la serie Fariña – papel que le valió un premio Feroz al mejor actor en 2019 –, ha dejado claro en repetidas ocasiones que su lugar en el mundo es el mismo que lo vio nacer y crecer. En la parte alta de la Ría de Muros y Noia, la más septentrional de las Rías Baixas, el pueblo de Noia es el lugar en el que Javier Rey pasaría la eternidad. Es aquí donde el actor se siente más a gusto, “es el lugar donde quiero volver y donde, si alguna vez me jubilo, quiero estar”, confesaba en una entrevista.

El pueblo de Noia es uno de los más bonitos de Galicia / Istock / Lux Blue

Cuando uno se acerca a Noia entiende perfectamente por que Javier Rey siente tan apego por su pueblo. Ubicado en la desembocadura del río Vilacoba, el pueblo tiene esa atmósfera marinera que hace tan especial el litoral gallego, con unas vistas insuperables al nacimiento de la ría y el omnipresente olor a mar que impregna sus calles. Junto a esta atmósfera marítima, Noia cuenta con un notable patrimonio cultural e histórico, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media, cuanto la villa llegó a ser uno de los principales puertos del Arzobispado de Santiago.

Redacción Viajar

Es por todo esto que Noia supone una de las mejores escapadas que podemos hacer por Galicia en verano, ofreciendo un refugio contra el calor y el ajetreo del día a día. Aquí podrás disfrutar de el ritmo de vida tranquilo típico de una villa marinera, acompañado de un entorno natural lleno de magia y una gastronomía de primera basada en los productos del mar.

Emblema de la región

En una entrevista para National Geographic, cuando le preguntaron qué lugar en el mundo elegiría para vagar eternamente, Javier Rey respondió sin ningún tipo de tapujos. “Noia es mi lugar, mi cultura, mi familia, mis amigos…”, respondía el actor, “Es el gran todo. Tiene mar, montaña, comida, amor por un tubo. Es el lugar donde vagaría eternamente.” Que alguien hable con tanto cariño y aprecio sobre el pueblo que lo vio crecer dice mucho a favor de dicho lugar; y es que Noia, además de ser un pueblo lleno de encanto, es todo un emblema de la región de las Rías Baixas.

Noia es una villa marítima emblemática de las Rías Baixas / Istock / Lux Blue

Conocida con el sobrenombre de “el Puerto de Compostela”, la villa de Noia fue fundada alrededor de los siglos V y VI, unos 30 kilómetros al oeste de Santiago. Debido a que esta distancia no es demasiada, durante varios siglos Noia fue el puerto oficial de la capital, llegando a convertirse en uno de los principales puertos comerciales de la zona. A pesar de tener más de 10 siglos de historia, el pueblo conserva una atmósfera de marcado carácter medieval, el cual se mezcla perfectamente con la vertiente marinera de la villa.

Noia es una villa con pasado y secretos propios, construida alrededor de un casco histórico catalogado como Bien de Interés Cultural. En él se erige al Iglesia de San Martiño, uno de los puntos de mayor atractivo e interés en el pueblo. Construida a mediados del siglo XV en un estilo gótico y declarada Monumento Nacional en 1931, el templo destaca por la belleza de su fachada y pórtico, decorado con las imágenes de los 12 apóstoles, además de la peculiaridad que una de sus dos torres está inacabada. Según cuenta la leyenda, aquel que intente finalizar la construcción de la torre sufrirá un final trágico.

La iglesia de San Martiño / Istock / Lux Blue

Un museo muy peculiar

Cerca de la iglesia de San Martiño se encuentra la otra iglesia importante del pueblo: la Iglesia de Santa María la Nueva. Datada de principios del siglo XIV, la iglesia se erige en el centro del cementerio del pueblo y en su interior, junto al imponente retablo mayor, la iglesia alberga una impresionante colección de más de 500 laudas sepulcrales de diferentes gremios y estatus sociales. En un excelente estado de conservación, las laudas están datadas de los siglos XIV y XVI, conformando un conjunto prácticamente único en el mundo.