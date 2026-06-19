El refugio de Imanol Arias (70 años) es un pueblo leonés que ya no existe: Riaño, demolido, anegado por un pantano, y del que ha dicho que "el impacto sobrevivió al propio pantano"

Hay pueblos que aparecen en los mapas y otros que sobreviven únicamente en la memoria de quienes los conocieron. A orillas del gran embalse que hoy domina el paisaje de la Montaña Oriental Leonesa se levanta una localidad moderna que convive con el recuerdo de otra desaparecida bajo las aguas. Es también el lugar donde nació Imanol Arias, un rincón que forma parte inseparable de su historia personal, aunque el escenario de su infancia ya no exista.

Embalse de Riaño / Istock

El inolvidable protagonista de la historia televisiva española atraviesa una etapa de auténtico renacer, soplando las velas de una cifra redonda en plena forma y con la agenda hasta arriba. Tras colgar el traje de sus personajes más longevos en la pequeña pantalla, ha volcado toda su energía en las tablas del teatro, conquistando los escenarios con la comedia 'Mejor no decirlo'. Con este proyecto ha decidido entregarse en cuerpo y alma a las funciones en vivo, demostrando que el contacto directo con el público y la magia del directo siguen siendo su mejor combustible profesional a las puertas de una nueva década vital.

Sara Fernández García

Pero más allá del telón y los aplausos, hubo un niño que creció en un hogar que ya no puede volver a visitar de la misma manera: siempre ha mantenido un fuerte vínculo emocional con Riaño, una localidad que guarda una de las historias más singulares del norte de España. Además, El propio Imanol Arias nunca ha ocultado el profundo cariño que siente por este rincón leonés. En varias entrevistas ha manifestado su deseo de que, llegado el momento, sus cenizas regresen a Riaño como una forma de cerrar el círculo con la tierra que lo vio nacer.

El pueblo donde nació Imanol Arias / Istock / Alberfb

Un pueblo 'sepultado' por el agua

Rodeado por las imponentes cumbres de los Picos de Europa y por la unión de los ríos Esla y Yuso, el antiguo Riaño fue durante siglos un pequeño pueblo de montaña que terminó sucumbiendo al avance de una de las mayores obras hidráulicas de la zona. A finales de la década de los ochenta, tras años de polémicas y movilizaciones vecinales, las excavadoras derribaron sus calles y viviendas para permitir la construcción del embalse que hoy ocupa su lugar.

La nueva ciudad de Riaño tras la creación del embalse / WikimediaCommons

Sin embargo, Riaño se negó a desaparecer por completo. Muy cerca del emplazamiento original nació un nuevo pueblo levantado sobre una ladera desde la que se contemplan las aguas del pantano y las montañas que lo rodean. Aunque sus edificios son recientes, el municipio ha sabido conservar fragmentos del pasado que permiten entender la dimensión de aquella pérdida. Algunas iglesias fueron desmontadas piedra a piedra antes de la inundación y reconstruidas en su nueva ubicación (la ermita de Nuestra Señora del Rosario) manteniendo viva una herencia que parecía condenada a desaparecer.

Qué ver en el pueblo donde nació Imanol Arias

Sus aguas, rodeadas de montañas, ofrecen una imagen que muchos comparan con pequeños fiordos y atraen a viajeros interesados en practicar deportes náuticos, senderismo o simplemente contemplar. Entre los lugares más visitados destaca un famoso banco panorámico desde el que se obtienen algunas de las mejores vistas del valle y del pantano. Otro de los lugares más simbólicos es el Paseo del Recuerdo, un recorrido junto al embalse que rinde homenaje a los pueblos desaparecidos mediante paneles informativos y espectaculares vistas del paisaje.

¡Pero eso no es todo! La oferta cultural también sorprende en este municipio de tamaño reducido. El Museo Etnográfico conserva cientos de objetos que documentan la forma de vida tradicional anterior a la construcción del embalse, mientras que antiguos hórreos, chozos y espacios dedicados a la lucha leonesa ayudan a reconstruir la identidad de una comarca profundamente ligada a sus raíces.

Las mejores recetas de la zona

La gastronomía sigue siendo otro de los grandes reclamos del municipio. Los restaurantes locales mantienen vivas recetas ligadas a la tradición, con especial protagonismo para la trucha, los embutidos artesanales, el queso de Valdeón o contundentes guisos de montaña ideales para reponer fuerzas después de recorrer sus senderos. Por si fuera poco, en otoño, la llegada de las setas convierte la comarca en un destino muy apreciado por los aficionados a la micología.