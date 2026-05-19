El refugio gallego en el que Luis Zahera (59 años) pasa sus veranos: más de 11 kilómetros de playa de arena blanca y fina en un lugar declarado Reserva Natural

No se puede entender a Luis Zahera sin Galicia. De hecho, ni él mismo es capaz de vivir fuera de su tierra durante mucho tiempo. Es por eso que su vida sucede entre el bullicio de Madrid y la tranquilidad de A Illa de Arousa -o isla de Arosa-, en Pontevedra, donde en más de una ocasión ha confesado veranear desde que era pequeño. Esta isla en una de las rías más bonitas de Galicia es mucho más que un destino, tanto para el actor como para cualquiera.

Para Zahera, es parte de su ADN, a donde huye en cuanto suben las temperaturas y la vida en la capital se vuelve algo complicada. Sueña con jubilarse allí, en una pequeña casa frente a la ría, como la que tiene ahora, con grandes ventanales y un ritmo lleno de cotidianidad y relajación. La isla tiene solo siete kilómetros cuadrados de superficie en los que viven 5.000 personas, pero lo mejor es el entorno natural que la rodea.

Adriana Fernández

Donde playa y gastronomía se juntan

La Unión Europea la declaró Reserva Natural debido a sus 36 kilómetros de costa que alberga. De todos ellos, 11 son de playa, con arena fina y blanca. El mar es la principal fuente de riqueza para los habitantes desde tiempos inmemoriales, y hoy los rastros de ese pasado pesquero se pueden apreciar en todos los rincones. Desde la gastronomía basada en el pescado y el marisco, hasta las embarcaciones y las casitas pesqueras típicas de esta zona.

Las aguas turquesas de la costa de la isla de Arosa / Istock / Andrea Tabaro

El Puerto do Xufre, los alrededores de la lonja y el Muelle do Campo y Cabodeiro son los puntos más importantes donde el bullicio marinero se aprecia en su máximo esplendor. Así como el Faro de Punta Cabalo, que todavía hoy continúa guiando a los marineros y pescadores en su camino de vuelta a casa, tras largas jornadas en alta mar. Desde el Mirador O Con do Forno se puede apreciar toda esta belleza y mucha más, recortada por la ría de Arosa.

Un auténtico paraíso en la Tierra

La isla de Arosa es un lugar privilegiado también para las aves, tanto es así, que Punta de Carreirón está catalogada como Zona Internacional de Especial Protección para las Aves. Ver a una garza pescando en una marisma es uno de los espectáculos más espectaculares y al tiempo comunes en el área. Por ese motivo, también forma parte del Parque Natural de Carreirón, un paseo ideal en el que contemplar los humedales y la naturaleza en plena acción.

El litoral del Parque Natural de Carreirón, en la isla de Arosa / Istock / arousa

Aun así, es un lugar azotado por el viento y las mareas altas, cosa que ha favorecido la creación de formas caprichosas que parecen otras cosas, como Con dos Tres Pés o Con do Cocodrilo. Pero, de manera simultánea, es un lugar "paradisíaco", como muchas veces ha dicho Luis Zahera, que seguro se relaja verano tras verano en la Playa de Area da Secada, la de Bao o la de Camaxe, donde las caras y las aguas cristalinas se dan la mano en un oasis único.

Vilagarcía de Arousa, un pueblo en la ría de Arousa / Istock / Mercedes Rancaño Otero

La vida se ralentiza en la isla de Arosa que, además de ser un refugio para hallar la calma y la tranquilidad, es un lugar de peregrinaje perfecto para los amantes de los deportes acuáticos. Es la combinación perfecta para huir de todo durante unos días -o semanas o meses-, para volver a conectar contigo mismo, con tus propósitos y recordar que todavía quedan sitios tan mágicos en el mundo. Solo hay que mirar un poco más allá para encontrarlos.