El refugio de Fernando Alonso (44 años) es una ciudad con un conjunto arquitectónico declarado Patrimonio de la Humanidad: "No voy a negar que estaría bien salir a cenar tranquilo, sin que nadie me conociera"

Ejemplo de longevidad al más alto nivel, con una carrera en la élite del mundo del motor que se extiende más de 20 años, Fernando Alonso es una de esas figuras que pasaran a la historia del deporte internacional. Asturiano ilustre, galardonado en 2005 con el premio Príncipe de Asturias de los Deportes, “El Nano” tiene sus raíces en la también ilustre ciudad de Oviedo, ciudad que ama y a la que regresa siempre que tiene la oportunidad.

Oviedo es una de las principales ciudades del norte de España / Istock / Joaquin Ossorio-Castillo

Ciudad centenaria, fundada en el año 761 por los religiosos Máximo y Fromestano, Oviedo se erige como una de las principales localidades del norte de la península. El reconocimiento de su magnificencia no se limita tan solo al territorio español; fuera de nuestras fronteras, la ciudad ha encandilado a infinidad de gente, entre ellos a Woody Allen, quién describió Oviedo como “una ciudad de cuento de hadas donde todo es antiguo, limpio y agradable”.

Adriana Fernández

Destino de cultura e historia

Con una población que ronda los 220.000 habitantes, Oviedo cuenta con una gran cantidad de espacios naturales verdes, los cuales aportan belleza al ritmo de vida tranquilo que se respira en las calles de la ciudad. Uno de estos espacios, en el corazón mismo de la ciudad, es el mágico Campo de San Francisco, cuyos orígenes se remontan a un monasterio franciscano y entre cuya arboleda se esconde una de las estatuas más especiales de la ciudad: la famosa figura de Mafalda.

La figura de Mafalda en el parque de San Francisco / Istock / PAVEL IARUNICHEV

De hecho, Oviedo está reconocida como la ciudad con más estatuas por metro cuadrado de toda España. Además de la figura de Mafalda, por las calles de la ciudad podrás encontrarte con más de cien esculturas, entre las que destacan las figuras de Woody Allen y La Regenta, así como figuras no tan reconocidas como La Lechera, la Pescadera y el Vendedor de Pescado. Pero la escultura más impresionante que hay en Oviedo es el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, que alcanza los 30 metros de altura y domina la ciudad desde la cima del monte Naranco.

El monumento al Sagrado Corazón de Jesús preside la ciudad / Istock / StockPhotoAstur

Junto a las estatuas, en Oviedo también encontramos varios museos de gran importancia. Destaca por encima de todos el Museo de Bellas Artes, uno de los más importantes de todo el principado y que actualmente cuenta con una de las mayores colecciones públicas de arte en todo el país. Son más de 15 mil piezas de entre los siglos XIV y XXI las que alberga el museo, con nombres tan destacados como Dalí, Picasso, Sorolla, El Greco o Goya.

Patrimonios de la Humanidad de la ciudad

Volviendo a la estatua de La Regenta, esta se halla frente a uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de la ciudad. Y es que la Catedral de San Salvador figura en la lista de Patrimonio de la Humanidad como parte de los Caminos de Santiago. De estilo predominantemente gótico, en el interior del templo se encuentra la Cámara Santa, donde se guardan algunas de las joyas y reliquias más preciadas del mundo, como el Santo Sudario.

La Catedral de Oviedo en la plaza de Alfonso II el Casto / Istock / LucVi

También figuran en la lista de Patrimonio de la Humanidad, bajo la denominación de “Monumentos de Oviedo y el Reino de Asturias”, las varias construcciones de estilo prerrománico que hay repartidas por el término municipal, siendo tres las principales. A poca distancia la una de la otra, las iglesias de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo datan de mediados del siglo IX. Santa María fue originalmente concebida como un palacete, pero en el siglo XII fue convertida en iglesia. La de San Miguel, no tan bien conservada como su vecina, guarda todavía una parte de lo que en su día fue una hermosa basílica. En el parque de Santullano, la iglesia de San Julián de los Prados es la tercera de estas. Datada también del siglo IX, en las paredes de su interior, los frescos representan uno de los ejemplos de pintura prerrománica más importantes del continente.

La iglesia prerrománica de Santa María del Naranco / Istock / emiliozv

El reino del cachopo

Declarada Capital Española de la Gastronomía en 2024, en Oviedo podrás disfrutar de las mejores sidrerías del territorio. Destaca la calle Gascona, conocida con el sobrenombre de “el bulevar de la Sidra”, en la que se encuentran cantidad de sidrerías excelentes donde degustar una gustosísima sidra y algunos de los mejores platos de la gastronomía local. Si eres más de vinos, existe la Ruta de los Vinos, compuesta por casi veinte vinotecas donde gozar de deliciosas tapas y un buen vino.

Oviedo es un destino gastronómico de gran valor / Istock / Jose Luis Alvarez Esteban

Prueba de la excelencia de la gastronomía de la ciudad es el hecho de que Fernando Alonso acostumbra a dejarse ver por los distintos establecimientos que hay, ya sea disfrutando de una buena comida, o degustando algún vino. Aunque el mismo piloto reconoce que se siente continuamente observado y acorralado, con lo que el nivel de disfrute se ve un tanto reducido. Así que ya sabes; si estás en Oviedo y te encuentras con Fernando Alonso, intenta respetar las distancias. Recuerda: ¡los famosos también son personas!