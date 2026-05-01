El refugio favorito de Rosalía: un pueblo de solo 8.000 habitantes entre viñedos, cerezos y masías históricas a solo 30 kilómetros de Barcelona
Una mirada al entorno rural que vio crecer a la artista, rodeada de espectaculares viñedos, imponentes paisajes y la mirada lejana de una de las montañas más espectaculares de Cataluña.
"Uso el imaginario cultural español: mi pueblo es muy industrial, así que los camioneros son parte de mi imaginario. Mi abuela me llevaba a misa los fines de semana... uso todos esos elementos culturales que están tan presentes en mi sociedad”, explicaba Rosalía en una entrevista a la revista Rolling Stones.
La pertenencia a cada lugar hace de nosotros mismo un reflejo único de cada espacio. El arraigo marca, y el destino, como explica la cantante española, moldea a quien lo pisa, pero en su caso este pequeño pueblo de menos de 8.000 habitantes es mucho más que camiones e iglesias: una oda al paisaje rural que define la estética española.
El Balcón de Montserrat
Desde que Rosalía saltó a la fama, Sant Esteve Sesrovires es un punto brillante en el mapa, un orgullo para la catalana que, gracias a visibilizarlo muestra ahora, a ojos de todo el mundo, la belleza que siempre ha tenido: extensiones de viñedos, cerezo, masías históricas y un remanso de descanso a solo 30 kilómetros de Barcelona.
Conocido como el "Balcón de Montserrat", el municipio se planta bajo la mirada lejana del macizo al que refiere, provisto de una de las postales más nítidas de la formación rocosa, rodeada de pinares blancos, cultivos vitivinícolas de producción de Denominación de Origen Pendès y Cava, y los alrededores del río Anoia y el torrente de Ca n’Estella, con un precioso ecosistema de Ribera.
Tierra de vino y cava, este municipio del norte de la comarca del Bajo Llobregat, acompaña la bodega de una gastronomía marcada por La Escudella i carn d'olla, la Coca de Recapte, con verduras escalivadas y embutido o arenque; y los canelones, plato típico en la festividad del pueblo, el 26 de diciembre.
Puntos culturales de Sant Esteve
Si visitas este curioso pueblo apunta la Ruta de las Masías, conocida como el cinturón de piedra del pueblo. La conforman la Masía Ca n’Estella, original de 1847 que, pese a ser hoy bodega mantiene la estética original; la Masía Bach, o el Versalles del Bajo Llobregat, de una arquitectura espectacular que recuerda a un palacete neoclásico.
La masía fortificada de Can Prats, clásica y de estructura basilical; la medieval Can Fonollada con elementos que recuerdan su pasado histórico agrícola y una de las más antiguas documentadas; y las Can Gros y Can Julià, antiguas estructuras rehabilitadas que hoy sirven como centros de actividades culturales, así como talleres y experiencias de retiro.
El epicentro cultural del pueblo reside en El Casino, el centro neurálgico de las reuniones inaugurado en los años 20, y para conocer la cultura que se forma en torno al vino, recorre la Finca Ca n'Estella, premiada internacionalmente.
Y si te sobra tiempo no dudes en visitar las Cuevas del Salnitre, en el municipio vecino de Collbató, una formación geológica de la que se cuenta que Antonio Gaudí quedó prendado al visitarlas y, tomando inspiración, aplicó su diseño en la Sagrada Familia.
Así, Sant Esteve Sesrovires supone un vínculo con la cultura, la España rural, la tradición, y un lazo especial con la artista, que no olvida y acredita en sus conciertos: "Muchas gracias por haber venido. Me hace mucha ilusión estar aquí, yo soy de Sant Esteve Sesrovires, y ver esto lleno me hace muy feliz.", recuerda.
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