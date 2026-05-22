El refugio de Ester Expósito es el secreto mejor guardado de Lugo: una villa de orígenes romanos, con un casco histórico medieval y los eucaliptos más antiguos de Europa

Ester Expósito mantiene un vínculo muy especial con Galicia, y especialmente con un pequeño pueblo de Lugo, que fue donde su familia materna pasó buena parte de los veranos de su infancia. La actriz continúa regresando cada año a este rincón de la costa lucense, convertido para ella en un auténtico refugio emocional alejado del ritmo frenético de los rodajes y de la exposición mediática. Mientras su relación con el futbolista Kylian Mbappé acapara titulares y portadas, escapa siempre que puede a este 'escondite' del norte de la Península donde puede ser ella misma.

Actualmente es una de las figuras españolas con mayor repercusión internacional tanto en pantalla como en redes sociales. Acostumbrada a viajar a cualquier parte del mundo, con papeles destacados tanto en España como en México, confesaba hace un tiempo para Antena 3 que: "Me encantaría ahora empezar a trabajar en inglés, sería un reto enorme, porque he hecho teatro en inglés, pero nunca he hecho audiovisual en inglés". Eso sí, sin olvidar que siempre tiene un lugar al que volver para sentirse segura: en sus redes suele compartir imágenes de sus fines de semana junto a amigos de toda la vida, disfrutando de las fiestas patronales y de celebraciones tan populares como la romería de Naseiro.

Adriana Fernández

Situado en plena Mariña lucense, el municipio de Viveiro combina mar, patrimonio histórico y naturaleza en uno de los paisajes más atractivos del norte de Galicia. La localidad, de origen medieval y con pasado ligado al mar y al comercio, conserva todavía parte de sus antiguas murallas y un casco histórico lleno de calles empedradas, plazas tranquilas y edificios con las típicas galerías acristaladas gallegas. Parece ser, sin duda, un sitio perfecto para desconectar de la presión mediática.

El pueblo gallego de Ester Expósito tiene un rico un patrimonio histórico y festividades reconocidas

Uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad es la Puerta de Carlos V, también conocida como Castelo do Ponte, levantada en honor al emperador tras el incendio que sufrió la villa en el siglo XVI: una construcción renacentista que durante siglos sirvió como acceso principal a la villa. Muy cerca, la Plaza Mayor concentra buena parte de la vida local entre terrazas, soportales y fachadas tradicionales. Las calles más conocidas del casco histórico son Zapatería, Ferreiros o Pescadería, antiguas calles gremiales que representan su pasado humilde.

La Ermita de San Roque en Viveiro (Lugo) / Istock / Juan-Enrique

La villa cuenta además con un notable patrimonio religioso y monumental. Destacan la iglesia de Santa María, de origen románico, la iglesia de San Francisco y el monasterio de la Concepción, conocido por albergar la Gruta de Lourdes, una reproducción construida en 1925 que continúa siendo un lugar muy venerado por los vecinos. También sobresale la capilla de A Misericordia, situada junto al histórico puente romano.

Un bocado de Viveiros La gastronomía completa el atractivo de este rincón gallego. Como en buena parte de Galicia, el producto local es protagonista absoluto: mariscos, empanadas, quesos tradicionales como el tetilla y platos de carne forman parte de una cocina abundante y muy ligada a la tradición marinera y rural de A Mariña Occidental. También son especialmente conocidos por la calidad de su pescado, con productos emblemáticos como la merluza de pincho o el pulpo a feira, muy presentes en la cocina típica de la comarca.

A lo largo del año, Viveiro también se transforma gracias a algunos de sus grandes eventos culturales. La Semana Santa está considerada Fiesta de Interés Turístico Internacional y convierte el casco histórico en escenario de procesiones y celebraciones religiosas con siglos de tradición. En verano, el municipio cambia completamente de ambiente con el Resurrection Fest, uno de los festivales de rock y metal más importantes de Europa.

El impecable entorno natural de esta bonita villa costera de Lugo

Otro de los grandes atractivos de Viveiro son sus paisajes naturales y miradores. El Mirador de San Roque ofrece una de las panorámicas más espectaculares de la ría, del estuario del río Landro y del puerto de Celeiro. Desde allí se aprecia perfectamente cómo el río desemboca en el Cantábrico formando una amplia ensenada rodeada de vegetación. A pocos kilómetros se encuentra el Monumento Natural de Souto da Retorta, un bosque conocido por albergar algunos de los eucaliptos más altos y antiguos de Europa, que supera los 60 metros de altura.

Souto da Retorta, el bosque de eucaliptos cercano a Viveiro (Lugo, Galicia) / Istock / Jose Luis Alvarez Esteban

Curiosidades Como curiosidad, cabe destacar que la propia actriz lleva incluso un tatuaje con la inscripción “593 km”, la distancia exacta que separa Madrid de Viveiro y que simboliza ese vínculo permanente con Galicia.

Muy cerca de la localidad se encuentra además uno de los espacios naturales más visitados de la costa lucense: Fuciño do Porco, también conocido como Punta Socastro. Sus pasarelas suspendidas sobre los acantilados se han convertido en una de las imágenes más reconocibles del litoral gallego gracias a las impresionantes vistas del Cantábrico.

La playa de Covas en Viveiro (Lugo) / Istock / Jose Munoz Carrasco

¡Ojo! Las playas son otro de los grandes reclamos: la más popular es la Playa de Covas, un amplio arenal muy frecuentado tanto por familias como por aficionados al surf, famoso por sus formaciones rocosas conocidas como Os Castelos. De hecho, los seguidores de Ester Expósito han podido verla en varias ocasiones practicando este deporte en escuelas de la zona y disfrutando del ambiente de los chiringuitos situados junto al mar.