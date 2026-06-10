El refugio de David Villa (44 años) es un concejo asturiano de apenas 1.400 habitantes: minas de oro romanas, una reserva de la biosfera y el sabor de una fabada que no tiene rival

Conocido con los sobrenombres de “El Guaje” y “El minero del gol”, y considerado como uno de los mejores futbolistas españoles de todos los tiempos (llegando a convertirse en el máximo goleador en la historia de la selección española), David Villa nació hace cuatro décadas en la parroquia asturiana de Tuilla, perteneciente al concejo de Langreo.

La Reserva de la Biosfera de Redes, en el Valle del Nelón / ALusitana

A pesar de haber dejado huella en diferentes ciudades, como Valencia y Barcelona, a lo largo de su carrera, David Villa ha llevado el pueblo que lo vio nacer siempre muy cerca de su corazón. No sorprende el apego que el exfutbolista siente por esta parroquia; no solo tiene un pasado histórico muy interesante, sino que también goza de encontrarse en un enclave natural de una belleza única.

Adriana Fernández

Parroquia minera

Situado en la Reserva de la Biosfera de Redes, un maravilloso enclave natural situado en el Valle del Nalón -destino perfecto para el ecoturismo y el turismo rural-, Tuilla es un verdadero referente para el patrimonio minero de Asturias. Durante décadas, el pueblo fue el principal núcleo de extracción carbonífera de la zona, desarrollando estructuras industriales, pozos y vías ferroviarias, y generó empleo estable hasta la década de 1990. Hoy día, con el cierre de las explotaciones, el patrimonio industrial ha sido recuperado como recurso turístico y educativo.

Más relevante es todavía la historia de la minería de oro en Asturias. Conocida ya desde la antigüedad, tal y como demuestran los hallazgos arqueológicos de los siglos II y III a.C. y las minas a cielo abierto que explotaron los romanos, la riqueza aurífera de Asturias ha supuesto uno de los principales motores económicos para la región desde tiempos inmemorables.

Vista aérea de Tuilla / Istock / Beatriz Montes Duran

Un entorno para disfrutar

Dotado con su propia estación de tren, el pueblo es especialmente conocido por su entorno natural, repleto de maravillosos paisajes y atravesado por senderos ideales para descubrir el lugar. La más emblemática de las rutas de senderismo que recorren los alrededores la parroquia es las Sendas de Tuilla; partiendo del casco urbano, asciende hacia la Braña, siguiendo antiguos caminos mineros.

Además de atravesar zonas boscosas, el camino integra también elementos culturales como lavanderos tradicionales y fuentes rurales. Uno de los puntos más destacados de la senda es el Mirador del Peruano, situado en el Picu Ceacal y desde el cual obtener unas espectaculares vistas sobre el valle del Nalón, así como de algunos pueblos de alrededor.

El pueblo es también ideal para disfrutar de lo mejor de la gastronomía asturiana, con platos tan emblemáticos como el cachopo, el chorizo a la sidra, los callos a la asturiana, o el pote asturiano. Pero si hay un plato que eclipsa a todos los demás, ese es la fabada asturiana, plato por excelencia de la gastronomía de la región y que en Tuilla alcanza su mejor versión.