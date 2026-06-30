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El refugio de David Broncano (41 años) es un pueblo de 1.700 habitantes con la piscina más larga de Europa: "Criarse en un pueblo tiene ventajas para la formación del carácter que ayuda en muchos sentidos"

Perteneciente a la Sierra de Segura, es uno de los principales centros de producción del aceite de oliva de todo el territorio.

El refugio de David Broncano en la Sierra de Segura es tierra de aceite

El refugio de David Broncano en la Sierra de Segura es tierra de aceite / Gtres

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Laia Póo Alegret

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Uno de los cómicos más reconocidos del país, y que desde hace años se cuela en nuestras casas a través del televisor para amenizar el tramo final del día, David Broncano nunca pierde la ocasión para reivindicar el pueblo que lo vio crecer. Aunque nació en Santiago de Compostela, el cómico y presentador de televisión se muestra siempre orgulloso de sus orígenes en el pueblo jienense de Orcera.

Orcera es tierra de olivos

Orcera es tierra de olivos / Jesustorre

No es tan solo el pueblo lo que Broncano reivindica. Gran aficionado al senderismo, la montaña y los deportes de aventura en general, el almirante de La Revuelta pone en alto valor el entorno natural del pueblo, donde la Sierra de Segura refleja su máximo esplendor. Tal es el amor que Broncano profesa por su pueblo que, desde hace unos años, son muchísimas las mejoras y reformas que se han llevado a cabo debido al aumento del turismo que ha experimentado el pueblo.

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Adriana Fernández

Un enclave mágico cubierto de verde

Aunque gran parte del turismo que recibe el pueblo es gracias a David Broncano -en agradecimiento a quién, en 2022, bautizaron un albergue rural-, en Orcera hay otros atractivos que lo convierten en un destino rural perfecto para cualquier época del año. “Todos mis recuerdos [de mi infancia en el pueblo] son muy felices”, explicaba Broncano en una entrevista con Diario Jaén. A esto, Broncano añadía que "criarse en un pueblo tiene ventajas para la formación del carácter que ayuda en muchos sentidos", algo que podemos comprovar día tras día con cualquier programa de La Revuelta. Viendo el lugar, estas declaraciones no extrañan a nadie.

Una calle del casco antiguo de Orcera

Una calle del casco antiguo de Orcera / Jesustorre

La población oficial de Orcera es algo superior a los 1.700 habitantes, cifra que convierte al pueblo en un enclave rural ideal para desconectar y disfrutar del entorno. A vista de pájaro, el pueblo se encuentra rodeado por extensos campos de olivos, de los cuales se obtienen las aceitunas con las que se produce uno de los mejores aceites de toda España; tal es la calidad del aceite de oliva virgen extra que se produce en la zona que se comercializa bajo la denominación de origen “Sierra de Segura”. Si has visto alguna vez La Revuelta sabrás que David Broncano está extremadamente orgulloso del aceite que se produce en su pueblo, ofreciendo a sus invitados de probarlo cuando acuden al programa.

El mayor parque natural de España

El entorno de Orcera destaca también por el hecho de que se emplaza dentro de los límites del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio natural protegido de España y el segundo de Europa. Reconocido como Reserva de la Biosfera y Zona de Especial Protección para las Aves, alberga cantidad de rutas de senderismo para todos los niveles, a través de las cuales descubrir los enclaves secretos que se esconden aquí.

El parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas guarda mágicas rutas de senderismo

El parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas guarda mágicas rutas de senderismo / Istock / Miguel Perfectti

Pueblo para un verano diferente

Quizás el elemento de Orcera que más llama la atención durante esta época del año es la piscina natural de Amurjo. Una de las más grandes de Europa, supone un paraje único, con las aguas cristalinas procedentes del río Orcera y rodeada de pinares. Sus dimensiones, con más de 85 metros de largo, le han valido el sobrenombre de “playa de la Sierra de Segura”; cuenta además con servicios para los visitantes, lo que hace que sea una actividad cómoda para todo el mundo.

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Los monumentos arquitectónicos más emblemáticos del pueblo son la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo del siglo XVI con una impresionante portada renacentista; y las Torres de Santa Catalina, tres torres defensivas de origen medieval que suponen un testimonio vivo de la época andalusí. Si quieres pasar un verano un poco diferente, Orcera y su maravilloso entorno natural te están esperando.

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