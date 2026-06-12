El refugio de David Bisbal (47 años) es una villa milenaria del Levante con castillo árabe y 14 kilómetros de litoral: "Aquí se respira verdad"

Segundo finalista de la primera edición de Operación Triunfo, conocido por preguntarse cómo están los máquinas, y uno de los cantantes más famosos del panorama español, David Bisbal lleva siempre muy cerca de su corazón el lugar en el que nació. Ya lo decía en una de sus canciones más icónicas, “Tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací”. Y es que la tierra de Almería para Bisbal es mucho más que el lugar que lo vio crecer.

Vista aérea de la ciudad de Almería / Istock / roman_slavik

A unos 100 kilómetros al norte de Almería, cerca del límite con la Región de Murcia, David Bisbal ha encontrado un municipio en el que se siente como en casa, un pueblo que le permite desconectar y relajarse. Se trata de Cuevas del Almanzora, un auténtico tesoro oculto lleno de historia y rodeado de los paisajes más espectaculares de Almería.

Adriana Fernández

Cuevas muy hogareñas

Situado en el levante almeriense, Cuevas del Almanzora se ha convertido en el destino de veraneo de referencia para Bisbal, que ha definido el pueblo como “un verdadero sueño”. A pesar de que el núcleo urbano del municipio se extiende en el interior, son poco más de 10 kilómetros los que lo separan de la línea de costa, donde Cuevas del Almanzora cuenta con algunas de las playas y calas más impresionantes de la zona. Es gracias a este entorno tan privilegiado, alejado del mundanal ruido, que David Bisbal encuentra, junto con su familia, un verdadero refugio en el que recuperar fuerzas.

Las famosas casas cueva de Cuevas del Almanzora / Istock / makasana

Fenicios, romanos, musulmanes y castellanos han dejado en el pueblo un legado que hoy día lo hacen un destino de lo más singular. Gran parte de esto es debido al llamado barrio de las cuevas, un enclave situado a unos 2 kilómetros del núcleo urbano en el que se pueden contemplar un espectacular complejo de casas cueva. Sumando alrededor de 300 cavidades, que a lo largo de la historia han servido de refugio y vivienda, todavía hoy día permiten descubrir como era la vida en la zona hace décadas. Se calcula que algunas de ellas podrían tener hasta 100.000 años de antigüedad, aunque las mejor estudiadas son las que tienen 5.000 años.

Pueblo milenario

Con una población que ronda los 15.500 habitantes, Cuevas del Almanzora cuenta con uno de los pasados más ricos de la zona. Alrededor del núcleo del pueblo se hallan varios yacimientos arqueológicos, como los de Baria o Fuente Álamo. Datados del siglo VIII a.C. y el milenio III a.C., respectivamente, estos yacimientos fueron ocupados a lo largo de los siglos por los pueblos argáricos, fenicios, griegos, cartaginenses, romanos, visigodos, bizantinos e islámicos.

El Castillo del Marqués de los Vélez / Istock / makasana

El verdadero símbolo arquitectónico de Cuevas del Almanzora es el Castillo del Marqués de los Vélez, una imponente fortaleza construida a principios del siglo XVI para proteger la zona de posibles ataques piratas. Catalogado como Monumento Histórico-Artístico desde 1985, el interior del castillo alberga actualmente el Museo Arqueológico municipal, en el que se exponen piezas encontradas en los yacimientos del entorno. En otro de los rincones del castillo se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo Antonio Manuel Campoy, en cuya colección hay piezas de artistas tan destacados como Picasso, Miró, Tàpies o Goya.

El arco de piedra de la cala del Peñón Cortado / Istock / Unaihuiziphotography

A lo largo de los 14 kilómetros de litoral con los que cuenta Cuevas del Almanzora se encuentran playas de ensueño. Una de las más espectaculares es la cala del Peñón Cortado, un pequeño arenal virgen escondido entre acantilados y rocas al que, para poder acceder, hay que atravesar una pequeña cueva. Con unas increíbles vistas al Mediterráneo, uno de los elementos más mágicos de la playa es un pequeño arco natural tallado en una de las rocas.