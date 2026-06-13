El refugio de Bertín Osborne (71 años) es una histórica ciudad andaluza famosa por sus bodegas centenarias: “No he nacido allí, pero podía haberlo hecho perfectamente porque gran parte de mi vida está ahí”

Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos de la televisión y de la música en España, Bertín Osborne ya conocía bien Jerez de la Frontera. La ciudad ha estado ligada a su entorno familiar durante generaciones y sigue ocupando un lugar destacado en sus recuerdos.

Estación de Jerez de la Frontera / Istock / t

Jerez aparece con frecuencia cuando Bertín Osborne habla de los lugares importantes de su vida y, aunque no nació aquí, el cantante ha reconocido en varias ocasiones la estrecha relación que mantiene con esta ciudad gaditana, hasta el punto de afirmar que "no he nacido en Jerez, pero podía haberlo hecho perfectamente porque gran parte de mi vida está ahí".

Adriana Fernández

Aunque Bertín Osborne nació en Madrid en 1954, buena parte de su vida ha estado vinculada a Jerez de la Frontera. La ciudad ocupa un lugar destacado dentro de su historia personal y familiar, algo que él mismo ha reconocido públicamente en numerosas ocasiones. Su apellido está además ligado a una de las familias empresariales más conocidas de España, estrechamente relacionada con el mundo del vino y con la provincia de Cádiz.

Antes de alcanzar la popularidad como cantante y presentador, Bertín trabajó en una bodega jerezana, una experiencia que ha recordado en distintas entrevistas al hablar de sus inicios profesionales, por lo que la ciudad aparece con frecuencia en sus recuerdos y forma parte de un entorno que conoce desde hace décadas.

Sin embargo, la importancia de Jerez va mucho más allá de cualquier biografía personal. La ciudad se ha convertido por méritos propios en uno de los grandes referentes culturales y patrimoniales del sur de España y es una de las ciudades con más personalidad de Andalucía, conocida por sus bodegas históricas, su patrimonio monumental y una tradición ecuestre que la ha convertido en una referencia internacional.

La ciudad que convirtió el vino en una seña de identidad

No se puede hablar de Jerez sin hablar de vino. Pocas ciudades españolas mantienen una relación tan estrecha con un producto que ha condicionado durante siglos su economía, su arquitectura y buena parte de su identidad.

La fama internacional de sus vinos surgió hace varios siglos gracias a las exportaciones hacia numerosos países europeos, lo que impulsó el crecimiento de la ciudad y favoreció la construcción de grandes bodegas que todavía hoy forman parte de su paisaje urbano. No podemos dejar de recomendarte que visites alguna de ellas para conocer su historia, pero también porque los edificios son una maravilla y reflejan esa prosperidad que alcanzó la ciudad gracias al comercio. Si te gusta el vino, te sonarán nombres históricos como González Byass, Fundador o Lustau, que continúan vinculados a ese tradición que ha convertido a Jerez en una referencia mundial para los aficionados al enoturismo.

Monumentos históricos y rincones con encanto

Aunque Jerez y el vino vayan de la mano, la riqueza de la ciudad no se limita a este. En su centro histórico hay algunos de los monumentos más destacados de Andalucía y paseando podrás recorrer distintas etapas de la historia de nuestro país.

Uno de los lugares que no te puedes perder en una visita a Jerez es el Alcázar, una fortaleza de origen andalusí que recuerda la importancia estratégica que tuvo la ciudad durante la Edad Media. Sus murallas, torres y espacios interiores constituyen uno de los conjuntos almohades mejor conservados de la región.

A pocos minutos aparece la catedral de Jerez, levantada entre los siglos XVII y XVIII sobre el solar de una antigua iglesia mayor, que combina elementos barrocos, góticos y neoclásicos (otra muestra más de la evolución histórica de la ciudad a lo largo de los siglos).

Y si no es tu primera vez en Jerez y ya has tenido la oportunidad de ver todos estos monumentos, es momento de disfrutar de su otro gran atractivo: el encanto de sus plazas, calles y rincones por los que pasear sin dirección.

Una de las grandes capitales ecuestres de Europa

El caballo ayuda a comprender la otra parte de la ientidad jerezana. La ciudad alberga la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, una institución reconocida internacionalmente por la conservación y difusión de la tradición ecuestre andaluza. Sus espectáculos y exhibiciones atraen a visitantes de numerosos países y han contribuido a consolidar la imagen de la ciudad como uno de los grandes centros ecuestres europeos.

Esa relación con el caballo forma parte de la vida local de sus vecinos desde hace siglos y está presente en numerosas celebraciones, competiciones y eventos que se desarrollan a lo largo del año.