El refugio asturiano de Daniella Bustamante es la villa natal de su madre, Paula Echevarría: un pueblo de 7000 habitantes con iglesia neoclásica

Daniella Bustamante, hija del cantante David Bustamante y la actriz e influencer, Paula Echeverría, es uno de los últimos personajes públicos en estar en el foco mediático, tras su aparición en La Velada del año VI . La joven ya ha dejado claro cuál será su camino laboral: ser influencer, como su madre. Daniella acaba de fichar por una de las agencias de representación y marketing más potentes de España, TWIC (The Wolf is Coming).

Adriana Fernández

Junto a su madre, comparten un mismo amor por una pequeña localidad de Asturias, Candás, donde ambas veranean disfrutando de su entorno y de los recuerdos que guarda este idílico lugar, es su lugar seguro donde se alejan de las cámaras y disfrutan de sus amigos y familiares en la intimidad.

Faro de Candas (Asturias, España) / Istock / Tramont_ana

Candás, capital del concejo de Carreño y su parroquia más poblada, ha sido desde siempre el refugio natal donde Paula Echevarría encuentra sus momentos de mayor paz. Esta villa tan bonita no llega a los 7.000 habitantes, pero ojo con su historia marinera porque no se queda atrás. Puede que no tenga la fama de Luanco o Castropol, pero en su día su puerto fue un auténtico referente de la caza de ballenas en el Cantábrico. ¡Tanto que hasta se dice que Carlos V la pidió como dote!

La localidad asturiana de Candas. España / Istock / Slimo

Edificios indianos y lugares espectaculares

Un parque que debes conocer y cuenta con muchísima historia es el parque Maestro Antuña, aquí encontrarás la famosa escultura llamada “El pleito de los delfines”, que representa un delfín con un remo. Dentro del parque también se puede ver un gran mural del artista local Vicente Menéndez-Santarúa, que llevó a cabo en los años 70, mostrando la vida de Candás, y que se ha restaurado recientemente.

Iglesia de San Félix de Candás / wikimedia Commons/José Luis Filpo Cabana

Uno de los importantes monumentos religiosos del municipio y un ejemplo de la arquitectura tradicional asturiana es la Iglesia de San Félix. La encontrarás en el centro del pueblo, tiene un gran estilo neoclásico, con una fachada austera pero muy elegante. Surgió en el siglo X, y fue una donación del rey Fruela II y su mujer.

Iglesia de San Félix, Candás / wikimedia Commons/José Luis Filpo Cabana

De la iglesia original no queda nada en pie, ya que sufrió muchas reformas en los siglos siguientes, siendo destruida durante la Guerra Civil. En su interior, resalta el altar mayor y las impresionantes vidrieras, que permiten que la luz natural se filtre de manera especial.

Merece la pena entrar y vislumbrar el retablo de estilo churrigueresco inspirado en el barroco español. Para contemplar el arte más "reciente", se puede visitar el Teatro Prendes, un edificio modernista con una impresionante fachada cubierta por una cristalera que sigue el patrón de las construcciones de la década de 1950. O el Museo Antón, que alberga la obra escultórica y pictórica del artista local Antonio Rodríguez y se ubica en un caserón del siglo XVIII.

Muelle. Candas. Asturias. España / Istock / Sima_ha

¡Una gastronomía de 10!

Sin duda, la gastronomía asturiana es de las más queridas y amadas por los turistas que deciden probarla cada año, hay grandes recetas tradicionales que harán que te chupes los dedos como las calderetas, platos de bonito, parrillada de mariscos y pescados, lomos de lubina o su auténtico plato estrella el arroz con leche y las berzas con fariñón.

Marañuela de Luanco / wikimedia Commons/Carmen28mr,

Pero para los más dulces, su postre por excelencia son las marañuelas, pastas dulces originadas de la villa de Candás, que tradicionalmente se consumían en Pascua Florida, aunque hoy en día se pueden encontrar todo el año.