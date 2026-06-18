El refugio de Anne Igartiburu (57 años) es una villa vizcaína con 50 palacios blasonados: "Paseo matutino por mis montes, mi pueblo, mi tierra a la que me siento tan unida"

Actualmente, la vizcaína compagina su mítica presencia en la crónica social de D Corazón en La 1 con proyectos muy cercanos a sus raíces, como su reciente paso por el concurso nostálgico 'Tal Para Cual' en la televisión autonómica vasca. Esta versatilidad frente a las cámaras deja claro que su historia con la audiencia se mantiene intacto, adaptándose a los nuevos ritmos de la pequeña pantalla. Fuera de los focos de los platós, ha construido un refugio digital en sus redes enfocado por completo en el bienestar, la gestión emocional y el crecimiento personal. ¡Ojo! Siempre teniendo presente su hogar en Vizcaya y sus raíces.

A través de sus charlas motivacionales y de su canal de YouTube, promueve el autocuidado y la meditación como pilares fundamentales para mantener el equilibrio en el día a día. Sin perder jamás esa conexión tan estrecha con la naturaleza y los paseos por el monte que tanto la recargan, se ha consolidado como un auténtico referente de madurez activa, demostrando que la clave del bienestar radica en compaginar una agenda profesional intensa con una profunda paz interior... Una paz que encuentra en su pueblo, Elorrio.

Adriana Fernández

Para Anne Igartiburu, esta villa vizcaína escondida entre montañas, donde la presentadora nació y a la que sigue acudiendo siempre que necesita desconectar del ritmo frenético de la televisión, es su verdadero refugio personal. Allí, lejos de los focos y las cámaras, recupera la tranquilidad que solo ofrecen los paisajes conocidos desde la infancia. Situado en pleno valle del Duranguesado, Elorrio sorprende por su extraordinario patrimonio histórico.

El casco histórico medieval mejor conservado de Vizcaya, declarado Conjunto Monumental

Sus calles empedradas, las fachadas de piedra y los numerosos escudos nobiliarios convierten cada paseo en un recorrido por siglos de historia. No es casualidad que su casco antiguo esté considerado uno de los mejor conservados del País Vasco y que fuera reconocido como Conjunto Histórico-Artístico hace décadas. Caminar por el centro permite descubrir elegantes palacios renacentistas y barrocos que recuerdan la importancia que tuvo la villa en épocas pasadas.

Los blasones del Palacio Arezpakotxaga (Elorrio) / WikimediaCommons

Entre ellos destacan antiguas casas señoriales que aún exhiben sus blasones familiares. El palacio Arespakotxaga, construido sobre parte de la antigua muralla medieval y convertido en uno de los grandes símbolos de la prosperidad local. Mientras tanto, la Basílica de la Purísima Concepción domina la plaza principal con una presencia monumental. Muy cerca, la iglesia de San Agustín de Etxebarria y la célebre cruz gótica de Kurutziaga completan un recorrido que le convierte en uno de los destinos culturales más interesantes del norte peninsular.

Una fuente con historia Una de sus historias más contadas tiene como protagonista a Manuel Plácido de Berriozabalbeitia y Berrio-Otxoa. Tras hacer fortuna en el antiguo Virreinato del Perú, volvió a su tierra natal a comienzos del siglo XIX con una visión distinta del mundo. Impulsó una obra que aún hoy sigue siendo uno de los rincones más singulares de la localidad: la fuente de Berriozabaleta. El conjunto sorprende por su diseño de inspiración neoclásica. El agua cae sobre un gran pilón central con un lavadero semicircular que está rodeado de bancos, perfecto para los encuentros. Es una obra que resume el espíritu de aquellos indianos que regresaban enriquecidos de América y decidían invertir parte de su fortuna en mejorar la vida de sus vecinos, aunque también en dejar constancia de su posición social. La fuente permanece todavía junto al antiguo palacio familiar, con vistas hacia el Parque Natural de Urkiola.

Más que un lugar al que regresar, es el escenario donde la periodista recupera sus raíces y recuerda quién es cuando desaparece el estrés. En sus redes sociales, comentaba hace un tiempo fotos de estos paisajes: "Paseo matutino por mis montes, mi pueblo, mi tierra a la que me siento tan unida. La Identidad en Euskera se dice 'Nortasuna' (capacidad de Ser, por traducirlo de alguna forma), es decir, lo que nos muestra quiénes somos y más aún, qué somos".

Basílica de la Purísima Concepción (Elorrio) / WikimediaCommons

La belleza extraordinaria de su entorno natural: un enclave perfecto para senderistas

Las montañas forman parte inseparable del paisaje y también de la vida cotidiana de quienes crecieron aquí. La propia Anne Igartiburu ha compartido en numerosas ocasiones que es precisamente en estos caminos donde consigue reconectar consigo misma, encontrando en la naturaleza un espacio para la reflexión y el equilibrio. Asimismo, para los aficionados al senderismo, Elorrio es además una magnífica puerta de entrada a algunas de las rutas más atractivas de Vizcaya.

El precioso entorno natural de Elorrio / WikimediaCommons

Una de las más populares conduce hasta Besaide, el punto donde desembocan los territorios históricos de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Quienes buscan recorridos más exigentes pueden aventurarse por las laderas de Udalaitz, una montaña de perfil rocoso que esconde antiguas minas, cuevas y pequeños vestigios históricos entre sus senderos. Para planes más tranquilos, la Vía Verde de Arrazola o el camino que conduce hasta la necrópolis de Argiñeta permiten disfrutar del paisaje sin grandes dificultades.