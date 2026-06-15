El refugio de Ana Torroja (66 años) es un islote virgen de 3 kilómetros sin hoteles ni carreteras donde encontró su "paraíso perdido": situada en la costa de la llamada “perla del Mediterráneo”, esta isla está dentro de un espacio natural protegido

Conocida sobre todo por ser la vocalista del grupo Mecano, Ana Torroja es una de las cantantes más destacadas de las últimas décadas en España. Poseedora también del título de Marquesa de Torroja, la cantante vive actualmente en Ciudad de México, pero nunca pierde la ocasión de regresar a su país natal para desconectar. Es aquí, en el archipiélago balear para ser más concretos, que Ana Torroja ha encontrado el refugio perfecto.

La playa de Ses Illetes, al norte de Formentera / Istock / Salvideo

Definido por la misma Ana Torroja como un “paraíso perdido”, el islote de s’Espalmador forma parte de las islas Pitiusas, un pequeño conjunto de islas integrado por Eivissa, Formentera y otros islotes. S’Espalmador se extiende al norte de la isla de Formentera, considerada por muchos como “la perla del Mediterráneo”, y desde 1980 forma parte del Parque Natural de las Salinas de Eivissa y Formentera.

Adriana Fernández

Un paraíso terrenal

Prácticamente virgen -tan solo un faro, una pequeña capilla, una torre de defensa del siglo XVIII, y una villa son las únicas construcciones que hay-, el islote de s’Espalmador tiene una superficie algo superior al kilómetro cuadrado. Rodeada de aguas turquesas y cristalinas, Ana Torroja reconoce que conoce el lugar desde los años 70, cuando era absolutamente virgen. “Iba con mi familia y nos sentíamos como Robinsones porque estábamos completamente solos allí”, confesaba la cantante.

Vista aérea de S'Espalmador / Istock / 1MEDIA

Antiguamente, el islote estaba unido a Formentera por una lengua de arena que se podía cruzar andando, pero el paso de los años y la incesable presencia humana han hecho que ésta acabara desapareciendo, aislando así completamente s’Espalmador. De esta manera, para acceder hoy día a s’Espalmador hay que hacerlo por mar, ya sea en barco privado, kayak, paddle surf o catamarán. Está terminantemente prohibido el acceso a pie o nadando, pues las corrientes del Pas de s’Espalmador (que separa el islote de Formentera) son muy peligrosas y en ocasiones han provocado finales trágicos.

Un día de descanso

Hasta no hace mucho, llegar hasta s’Espalmador era pan comido, pues desde el puerto salía un barco a horas fijas que llevaba hasta allí. Pero desde 2020, con el objetivo de evitar el desembarco de las masas de turistas y preservar el entorno natural, este servicio está cancelado por el gobierno local. Así, como ya he comentado, para acceder a la isla hay que hacerlo por cuenta propia.

Atravesado por varios senderos y rodeado por acantilados desde los que se obtienen unas maravillosas panorámicas del Mediterráneo, el islote esconde también auténticas playas de ensueño, cubiertas de fina arena blanca y bañadas por cristalinas aguas turquesa. La más popular de todas es la playa de s’Alga, continuación natural de las playas de Ses Illetes y Llevant en Formentera. Son otras dos las playas que hay en la isla: la cala Bosch, en la costa nororiental, y la cala de Sa Torreta, punto habitual para el fondeo de las embarcaciones que se acercan a la isla.