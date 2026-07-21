El refugio de Ana Rosa Quintana (70 años) es el lugar de veraneo de las familias más influyentes de Europa: en Cádiz y con unas impresionantes vistas al mar

Presentadora insignia de la televisión española, conocida sobre todo por presentar el programa bautizado con su propio nombre, Ana Rosa Quintana es una de las figuras más relevantes dentro del periodismo español. Con una carrera que se expande más de cuatro décadas, tanto en radio como en televisión, la periodista madrileña es una de las caras visibles de las mañanas en la televisión, habiéndose erigido como líder de audiencias durante años.

El refugio de Ana Rosa Quintana es... Sotogrande. / Istock

A pesar de haber nacido en la ciudad de Madrid, el lugar al que Ana Rosa Quintana escapa cada verano para desconectar y reponer fuerzas lo encontramos en la provincia de Cádiz. Se trata de la urbanización Sotogrande, perteneciente al municipio de San Roque; una de las principales zonas residenciales de lujo no solo de España, sino de toda Europa. Tal es así que, junto a Ana Rosa, en la urbanización veranean algunas de las familias más influyentes del país.

Sara Fernández García

El complejo se divide en dos partes, separadas por la desembocadura del río Guadiaro en el mar de Alborán. En la mitad más sureña es donde están los campos de golf, que se extiende entre las casas, mientras que la parte más al norte es donde está el puerto deportivo, que se adentra hacia el interior, creando una especie de pequeña Venecia.

Campo de golf en Sotogrande. / Istock

Un paraíso discreto y relajado

La historia de Sotogrande se remonta a la década de 1960, cuando el empresario británico Joseph McMicking adquirió estos terrenos de la costa de Cádiz con la idea de desarrollar una urbanización exclusiva. El proyecto tenía como objetivo la construcción de un complejo residencial de lujo, donde se mezclara el acceso al mar, instalaciones deportivas, campos de golf y un entorno natural del que disfrutar durante cualquier época del año. La construcción de los primeros chalets enseguida captó la atención de turistas de diferentes países europeos, atraídos por la privacidad y la oferta deportiva. Actualmente son unos 2.500 los habitantes de la urbanización, aunque en verano puede alcanzar los 12.000 residentes.

Puerto de Sotogrande. / Istock

Con todo tipo de instalaciones, restaurantes, supermercados y hoteles, uno de los mayores atractivos de Sotogrande son los campos de golf de primer nivel que guarda dentro de su perímetro. Destacan por encima de todos el Campo de golf de Valderrama, sede en 1997 de la Ryder Cup, y el Real Club de Golf de Sotogrande, considerado uno de los mejores campos del mundo.

Los amantes del polo encuentran en Sotogrande uno de los lugares de práctica más importantes del mundo. Aquí las instalaciones disponibles disponen de la máxima calidad, la cual garantiza que los diferentes clubes de la zona puedan desarrollar competiciones internacionales de primer nivel. Una de estas competiciones es el Torneo Internacional de Polo, organizado por el Santa María Polo Club desde hace más de 50 años. Por otro lado, los aficionados a la navegación tienen en el puerto deportivo también su rincón, pues desde hace casi 30 años el Real Club Marítimo organiza la Copa Sotogrande, que este agosto celebrará su XXVII edición.

Casas de colores en Sotogrande. / Istock

El lujo del verano

Diseñado para ofrecer exclusividad y privacidad tanto a sus residentes como a los visitantes, el complejo de Sotogrande ofrece todo tipo de servicios y establecimientos. Además de los chalets, aquí hay todos los servicios necesarios para la vida cotidiana, con tiendas de ropa, cafeterías y restaurantes gourmet en los que probar lo mejor de la gastronomía gaditana.

La urbanización cuenta también con diversos hoteles de alta gama y spas donde alojarse durante la estada en Sotogrande. Modernos y elegantes, los hoteles ofrecen a sus huéspedes una experiencia repleta de lujos, con acceso a los diversos campos de golf del entorno y otras instalaciones. Habitaciones decoradas con un estilo moderno y elegante, baños de vapor, piscinas climatizadas y pistas de tenis, las magníficas vistas al mar y el entorno natural que ofrecen ponen la guinda final a una de las experiencias más lujosas que hay.