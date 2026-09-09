El refugio de Ana Blanco (65 años) está en un pueblo en el “balcón del Cantábrico”: caseríos tradicionales, un palacio con influencias del barroco inglés y fincas señoriales del siglo XX

Uno de los rostros más distinguidos de la televisión y la radio en España, la periodista Ana Blanco encabezó los informativos de Televisión Española durante más de tres décadas. Durante su carrera presentó telediarios tanto semanales como de fin de semana, especiales como la cobertura de los atentados del 11M o la elección del nuevo Papa en 2005, y moderó diversos debates electorales entre los candidatos al gobierno. Galardonada en el 2015 con el Premio Ondas a la Mejor Presentadora, además de muchísimos otros premios del gremio, Ana Blanco encuentra sus raíces en el País Vasco.

La Biblioteca Central de la Universidad del País Vasco, en Lejona / Zarateman

Aunque actualmente vive retirada del foco mediático junto con su marido en una pequeña villa cántabra, fue en la localidad de Lejona, en la provincia de Bizkaia, donde Ana Blanco nació hace 65 años. De familia trabajadora, Ana se crio junto a sus dos hermanos, quienes también se dedicaron al periodismo. Fue allí donde Ana Blanco descubrió su pasión por la actualidad y la comunicación, además de ser el lugar que la formó como persona.

Sara Fernández García

A un paso de Bilbao

Junto a la desembocadura del río Nervión, y rodeada por las localidades de Portugalete, Barakaldo, Guecho y Bilbao, la ciudad de Lejona (Leioa en euskera) goza de un ambiente universitario y una gastronomía excelente de la que disfrutar sin aglomeraciones. Cuenta con una población de casi 33.000 habitantes, con lo que visitar la ciudad y pasear por sus calles se hace de lo más agradable, pues sus barrios están muy bien repartidos y rodeados de espacios verdes.

Un poco más abajo en la desembocadura del Nervión se erige el impresionante Puente Bizkaia, una de las estructuras arquitectónicas más impresionantes que conservamos de la Revolución Industrial en el norte de la península. Además de cruzando este puente, para acceder a Lejona desde el sur también se pueden cruzar los varios puentes que salvan el cauce del río a su paso por Bilbao, ofreciendo así la excusa perfecta para hacer una visita rápida a una de las ciudades más emblemáticas del país.

La plaza Errekalde, en Lejona / Istock / Txiriguili

Ciudad universitaria

El municipio de Lejona se caracteriza no solo por su atmósfera profundamente vasca, sino también por su ambiente universitario. Y es que el campus principal de la Universidad del País Vasco, incluyendo su Rectorado, fue instalado aquí a mediados del siglo XX. Por esta razón, entre los meses de octubre y junio, la ciudad goza de un ambiente muy animado, con estudiantes y locales yendo arriba y abajo y confluyendo por los rincones de la ciudad sin problema alguno.

Explorando las calles de Lejona

Uno de los elementos monumentales más importantes de la ciudad, aparte del maravilloso casco histórico y las diversas iglesias y templos religiosos que hay repartidos, es el Palacio Artaza. Actualmente propiedad del gobierno vasco, fue diseñado por Manuel María Smith en el 1914 por petición del industrial vizcaíno Víctor Chávarri. La construcción terminó cuatro años más tarde, quedando inaugurado en el mismo 1918; se trata de un gran edificio de estilo Reina Ana (una reminiscencia del barroco inglés), rodeado de varios anexos menores y un espectacular jardín con varias estatuas y que actualmente es de acceso público.

La fachada principal del Palacio Artaza / Zarateman

Conformada en gran parte por caseríos del siglo XX, que nos recuerdan que antes de la expansión metropolitana la economía de la ciudad se basaba en la agricultura, Lejona es conocida por sus tres ermitas y su torre: la iglesia de San Juan Bautista, del siglo XVI; la ermita de Andra Mari, de origen medieval; la ermita de San Bartolomé, también del siglo XVI; y la Torre de Ondiz, que responde al modelo de casa torre muy habitual en Bizkaia.