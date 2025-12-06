La red de Pueblos más Bonitos de España suma dos localidades gallegas a un paso de Vigo

Alrededor del monasterio encontramos un pequeño núcleo completando la estampa. La vista de estos edificios contra el paisaje montañoso nos habla de la serenidad, la espiritualidad y la belleza que le han hecho recibir este reconocimiento. Desde la viveza de la primavera, pasando por los paisajes en ocasiones nevados del invierno y hasta los cálidos colores del otoño; este lugar es un destino obligado para conocer los encantos del interior gallego.