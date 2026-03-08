El pueblo con la escultura más grande del mundo está en España: fue creado por una sola persona y es un lugar en el que no vive nadie

En la localidad burgalesa de Quintanilla del Agua, a medio camino entre Madrid y Bilbao, existe un lugar que a primera vista parece un pueblo castellano antiguo. Hay una plaza mayor, una taberna, una escuela, soportales de madera y calles estrechas que recuerdan a la arquitectura tradicional de la meseta. Sin embargo, no es un pueblo abandonado ni un conjunto histórico restaurado. En realidad se trata de Territorio Artlanza, una recreación artística que ocupa unos 30.000 metros cuadrados y que reproduce la estructura de un pequeño núcleo rural de Castilla.