El pueblo con la escultura más grande del mundo está en España: fue creado por una sola persona y es un lugar en el que no vive nadie
Territorio Artlanza es una recreación artística de un pueblo castellano levantada por el escultor Félix Yáñez, considerada por muchos la escultura más grande del mundo realizada por un solo autor.
En la localidad burgalesa de Quintanilla del Agua, a medio camino entre Madrid y Bilbao, existe un lugar que a primera vista parece un pueblo castellano antiguo. Hay una plaza mayor, una taberna, una escuela, soportales de madera y calles estrechas que recuerdan a la arquitectura tradicional de la meseta. Sin embargo, no es un pueblo abandonado ni un conjunto histórico restaurado. En realidad se trata de Territorio Artlanza, una recreación artística que ocupa unos 30.000 metros cuadrados y que reproduce la estructura de un pequeño núcleo rural de Castilla.
Lo más singular del proyecto es que todo este conjunto fue levantado prácticamente por una sola persona: el escultor burgalés Félix Yáñez. Durante años, trabajó ampliando el espacio hasta convertirlo en un entramado de edificios, plazas y callejuelas inspiradas en la arquitectura popular de la comarca del Arlanza.
Un pueblo castellano recreado desde cero
Yáñez tenía su taller de cerámica en Quintanilla del Agua y comenzó construyendo una pequeña escenografía junto al edificio. La idea inicial era levantar algunos rincones que recordaran a los pueblos tradicionales de la zona, pero, con el paso del tiempo, aquel primer espacio fue creciendo.
A medida que añadía nuevas construcciones, el conjunto empezó a adquirir la forma de un pueblo completo. Si vas a visitarlo, podrás recorrer calles que conducen a pequeñas plazas, pasar bajo soportales de madera o entrar en edificios que recrean diferentes espacios de la vida rural. Tal como si fuera un pueblo real.
El recinto incluye una taberna tradicional similar a las que existían en muchos pueblos castellanos, con barra de madera y objetos antiguos en las paredes. También hay una antigua escuela que muestra cómo eran las aulas rurales hace décadas, con pupitres de madera y materiales escolares de otra época. En otro punto del recorrido aparece un horno de pan.
El paseo continúa con una botica que reproduce el aspecto de las farmacias tradicionales, además de bodegas, talleres artesanos y diferentes zonas vinculadas al trabajo rural.
Una obra monumental creada por un solo autor con materiales recuperados de edificios antiguos
Una de las características más llamativas de Territorio Artlanza es la forma en la que se construyó, y es que muchas de las piezas utilizadas proceden de derribos, escombreras o antiguas casas abandonadas de la comarca. Puertas de madera, vigas, herramientas agrícolas, tejas o rejas fueron recuperadas y reutilizadas dentro del proyecto, algunas de ellas también donadas, según cuenta Yáñez en su web.
Gracias a este sistema, buena parte de los elementos que aparecen en el recorrido no son simples reproducciones, sino piezas auténticas que formaron parte de viviendas reales o de antiguos talleres, lo que le da un aspecto mucho más real pese a tratarse de una recreación artística.
El tamaño del conjunto es lo que más sorprende a muchos visitantes. Territorio Artlanza ocupa varias hectáreas y está formado por decenas de edificios y estructuras. Levantar un espacio de estas dimensiones suele requerir equipos completos de arquitectos, escultores o constructores.
Lo increíble de este caso es que el proyecto ha estado siempre vinculado al trabajo de Félix Yáñez, que fue ampliándolo poco a poco durante años. Por esa razón, el complejo suele describirse como la escultura más grande del mundo realizada por una sola persona.
Un pueblo que parece real, pero donde no vive nadie
El lugar también se utiliza ocasionalmente para actividades culturales. Durante determinadas épocas del año se organizan representaciones teatrales, exposiciones o pequeños eventos que aprovechan la ambientación del recinto.
Aunque el visitante camina por calles que parecen auténticas y puede entrar en edificios que recrean diferentes espacios del mundo rural, Territorio Artlanza no es un pueblo habitado. Nadie vive en sus casas ni hay vecinos permanentes, ya que es solo una instalación artística abierta al público que busca conservar la memoria de la arquitectura y de la vida tradicional de los pueblos castellanos. El espacio abre todos los días de 11:00 a 19:00 horas y la entrada es de 10 euros para adultos y 5 para niños.
