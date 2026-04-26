Este recorrido por la costa más salvaje del Atlántico es uno de los más espectaculares del norte: faros históricos, acantilados imposibles y tabernas de puerto donde comer "el percebe de roca más grande del Cantábrico"
Una ruta que conecta faros históricos, tramos de acantilado y puertos donde el marisco llega directamente del mar a la mesa.
Si estás pensando en recorrer la Costa da Morte, lo primero que te conviene tener claro es que no es una ruta para hacer con prisas. Las distancias son cortas, pero la gracia está en hacer paradas constantemente.
Hay muchos lugares donde merece la pena detenerse, pero la clave está en no intentar abarcarlo todo para no saturarse y parar cuando te apetezca siguiendo el orden de la costa.
Esto es un recorrido en busca de faros aislados, pueblos que siguen funcionando alrededor del puerto y tramos con acantilados de vértigo.
De Malpica a Punta Nariga: primer contacto con la costa abierta
Desde el entorno de Carballo, donde la costa empieza a abrirse, el recorrido se dirige hacia Malpica, que será el punto de partida de este viaje. Malpica de Bergantiños es uno de los puertos más activos de esta parte de la costa.
A pocos kilómetros aparece el Faro de Punta Nariga. Su diseño es relativamente reciente (se construyó en 1995), pero lo que importa es el entorno, como en el resto del recorrido.
Puedes añadir en este punto una rápida parada al Faro de Punta Roncudo (Corme, en el municipio de Ponteceso).
Camariñas y Cabo Vilán: el tramo más expuesto
La carretera continúa hacia Camariñas, donde te recomendamos parar antes de seguir. El puerto mantiene actividad constante y es una manera de entender mejor el día a día de la zona.
Desde aquí se llega al Faro de Cabo Vilán, uno de los puntos más representativos del recorrido. Fue el primer faro electrificado de España, pero más allá de esa curiosidad, lo que define este punto de nuestra geografía es su exposición. El acantilado cae directamente al mar y el viento aparece por todas partes.
Muxía: relación directa entre pueblo y paisaje
La siguiente parada de nuestro recorrido es Muxía. Aquí el paisaje sigue siendo abierto, pero aparece una conexión más clara que en las anteriores paradas entre el núcleo urbano y la costa.
Aquí es de visita obligatoria el Santuario da Virxe da Barca, que se sitúa sobre las rocas al final del recorrido urbano. Justo al lado encontrarás el faro.
Todo acaba en Fisterra
Desde Muxía, el viaje continúa en un trayecto corto hasta Fisterra, cuyo cabo funciona como final natural, como no podía ser de otra manera.
Fisterra, con su faro (el más occidental y emblemático de Europa), marcó durante siglos ese “final del mundo” que fue frontera real e imaginaria. Aunque hoy ese significado es simbólico, el lugar sigue transmitiendo esa sensación de cierre y es el mejor final para nuesto recorrido por la costa.
Al constar de apenas 100 kilómetros, se puede hacer el recorrido en un día, pero no te lo recomendamos. Es mejor tomárselo con margen y espaciarlo en al menos 3 jornadas.
Aprovecha las paradas para darte un homenaje
Podemos confirmar que el percebe forma parte del paisaje tanto como los faros, y eso ya es decir. En esta zona, su presencia depende del mar, no de la demanda, y eso va a condicionar dónde y cuándo se puede comer.
Las mejores opciones las encontrarás en bares y tabernas cercanas al puerto en Camariñas, Muxía y Fisterra. Pero el mejor sitio para probar este manjar es sin lugar a dudas Corme, que se considera el paraíso de los percebes.
Acompañar una parada con un plato de producto fresco del día sin elaboraciones innecesarias (tiene que ser cocido y poco más) es un plan al que no podemos resistirnos.
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