El recinto medieval amurallado más completo y mejor conservado de Europa está en España: es Patrimonio de la Humanidad y tiene la primera catedral gótica del país

Ávila es mucho más que la muralla y casi todo su casco antiguo se articula en torno a las puertas de la fortaleza. Para comenzar, la entrada a la urbe solo se puede hacer a través de tres de ellas, la del Carmen, la del Puente y la de Los Cuatro Postes. Si continuamos en esta línea, la del Alcázar sirve para subir al adarve y el resto de monumentos y edificios históricos parecen nacer de todas ellas, que están repartidas a lo largo de la muralla.