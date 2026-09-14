Raquel Sánchez Silva, sobre su ciudad natal en Extremadura: "Amo mi tierra y el lugar en el que nací. Amor profundo"

En septiembre de 2025, Raquel Sánchez Silva iba a subir al escenario del Teatro Romano de Mérida para presentar la entrega de las Medallas de Extremadura, el reconocimiento institucional más solemne que concede la región. Una infección vírica de última hora se lo impidió, aunque la Junta ya había elegido su voz para conducir el acto. Tres meses después, el 3 de diciembre, sí pudo hacerlo. Fue durante la primera edición de los Premios Woman Extremadura, donde la presidenta de la Junta, María Guardiola, le entregó el galardón a la Comunicadora del año y destacó "su capacidad para llevar la energía, la cercanía y el acento extremeño a las pantallas".

Catedral de Plasencia / Istock / Luc V. de Zeeuw

Un año antes, en diciembre de 2024, fue la propia presentadora quien habló de su relación con Extremadura. Pasó el puente de diciembre en la ciudad donde nació, participó en la promoción de su alumbrado navideño y compartió en sus redes sociales una frase sencilla: "Amo mi tierra y el lugar en el que nací. Amor profundo".

Adriana Fernández

Dos meses después regresó acompañada por las cámaras de MasterChef 13, que grabó parte de su edición de febrero de 2025 en sus calles y contó con ella como invitada especial. Esa ciudad es Plasencia, donde Raquel Sánchez Silva nació el 13 de enero de 1973.

Las raíces de Raquel Sánchez Silva

Mucho antes de que Raquel Sánchez Silva naciera allí, Plasencia ya crecía protegida por sus murallas. Alfonso VIII fundó la ciudad y ordenó amurallarla. En 1186 le concedió además el privilegio de celebrar un mercado semanal cada martes, una tradición que ha llegado hasta nuestros días. Las primeras referencias escritas conservadas aparecen después en los fueros de Alfonso X el Sabio, ya en el siglo XIII.

Acueducto de San Anton en Plasencia / Istock

De aquella ciudad medieval permanece buena parte de la muralla, uno de los elementos más reconocibles de Plasencia. Todavía hoy es posible recorrer tramos de su perímetro entre torres y lienzos de piedra levantados hace siglos. También siguen en pie sus dos catedrales, que forman un único conjunto monumental. La construcción de la Catedral Vieja comenzó a principios del siglo XIII y se prolongó hasta el XV, por lo que en ella conviven elementos románicos y góticos. A su lado se levantó después la Catedral Nueva, de estilo gótico y renacentista. Ambas comparten claustro, donde se encuentra el Museo Catedralicio, con obras de pintura y escultura española y flamenca. El conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931.

Iglesia de San Nicolás, Plasencia. / Istock

Lugares que no te puedes perder si visitas la ciudad y los alrededores

El mercado concedido por Alfonso VIII en 1186 tampoco pertenece solo a los libros de historia. Cada martes, la Plaza Mayor vuelve a llenarse de puestos, como lleva ocurriendo desde hace siglos.

La plaza está presidida por el Ayuntamiento y por el reloj asociado a uno de los personajes más conocidos de la ciudad, el Abuelo Mayorga. A la tradición del mercado se sumó en los años setenta el Martes Mayor, que se celebra el primer martes de agosto y fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional en 1986. Durante esa jornada, la plaza reúne productos de la zona, artesanía en metal, madera y cerámica y trajes tradicionales, entre ellos el de montehermoseña.

Valle del Jerte, Cáceres. / Istock

Más allá de la ciudad aparece otra parte de esa Extremadura a la que Raquel Sánchez Silva se refiere cuando habla de "su tierra". Muy cerca se encuentra el Valle del Jerte, conocido por la floración de sus cerezos cada primavera. También está el Parque Nacional de Monfragüe, declarado como tal el 2 de marzo de 2007 y situado junto a municipios como Malpartida de Plasencia. Monfragüe protege una de las mayores poblaciones de buitre negro de Europa. Cuando se declaró parque nacional contaba con 286 parejas. En su territorio también viven especies como la cigüeña negra, el buitre leonado y el águila imperial ibérica. En 2019 recibió 457.555 visitantes.

Monfrague es otro de los imprescindibles en Extremadura. / Istock

La relación de la presentadora con Extremadura aparece incluso cuando habla de gastronomía. En una entrevista publicada por Forbes Women en abril de 2025, al preguntarle por sus restaurantes favoritos respondió: "Me quedo con VelascoAbellá en Madrid y Atrio en Cáceres, en mi tierra". Atrio está en Cáceres, a unos 40 kilómetros de Plasencia. Toño Pérez dirige la cocina y José Polo está al frente de la sala. El restaurante abrió el 25 de diciembre de 1986 y mantiene tres estrellas Michelin desde noviembre de 2022, distinción que conserva en la guía de 2026.

El mercado de los martes, Monfragüe, el Valle del Jerte o la mesa de Atrio forman parte de una misma geografía emocional. Es la Extremadura a la que Raquel Sánchez Silva sigue llamando su casa pese a llevar buena parte de su vida profesional fuera de ella.