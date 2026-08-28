Las raíces de Jorge Fernández (54 años) están en un pequeño pueblo de Gipuzkoa con un casco antiguo Monumento Histórico-Artístico: "Ha cambiado mucho y ahora está todo mucho mejor”

No hay una figura televisiva más conocida y querida en España como el periodista y presentador Jorge Fernández, aunque la mayoría les conoceréis por programas típicos como el concurso de La Ruleta de la Suerte, su trayectoria empezó en la Universidad del País Vasco y su licenciatura en Ciencias de La Actividad Física y del Deporte, algo que muchos desconocen es que, antes de dar su salto a la fama ejercicio de profesor de Educación física. En el año 2000, para el presentador esto iba a cambiar por completo, tras apuntarse a un certamen de belleza por casualidad y ganar el título, le sirvió para dar paso al mundo del espectáculo y dejar atrás el pueblo que le vio crecer, Mondagrón en Gipuzkoa.

Adriana Fernández

Una curiosidad de este pueblo es que está atravesado por el Camino de Santiago Vasco del Interior, una de las rutas jacobeas históricas integradas en la declaración del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Aunque el municipio no posee una Estrella Michelin propia, destaca dentro del circuito gastronómico del Alto Deva por sus concursos locales de pintxos y por la Feria de Santamasak, una gran cita gastronómica tradicional con exhibición de productos artesanales, chistorra y queso Idiazábal que se celebra cada 22 de diciembre.

Arrasate (Mondragón) / wikimedia Commons/Zarateman

Los inicios no siempre son fáciles

Nadie dice que sea fácil dejar atrás las raíces y el lugar que te vio dar los primeros pasos. En su caso, tuvo que despedirse de su pueblo natal, Mondragón (Gipuzkoa), para perseguir sus sueños. En varias de sus entrevistas recientes, el presentador no dudó en recordar con cariño sus orígenes y destacar la transformación de su tierra: “Mondragón ha cambiado mucho y ahora está todo mucho mejor”, asegura.

Ayuntamiento de Mondragón / wikimedia Commons/Zarateman

Esta localidad del norte de España es muy conocida por ser la cuna del mayor movimiento cooperativo del país que surgió en los años 50 y fue impulsado por el sacerdote José María Arizmendiarrieta. Sin embargo, en el ámbito cultural, el nombre de Mondragón resonó con fuerza en toda España durante los años 80 al dar nombre a su famosa "Orquesta Mondragón", una icónica banda de pop-rock liderada por Javier Gurruchaga.

Antigua Estación del Ferrocarril Vasco-Navarro en Mondragó / wikimedia Commons/Zarateman

Un paseo por el pueblo vasco que vio crecer a Jorge Fernández

Caminar por esta villa vasca es adentrarse en un casco antiguo declarado Monumento Histórico-Artístico, un trazado medieval lleno de historia. Este camino empieza cruzando el Portal de Iturriotz, uno de los viejos accesos de la muralla; cuando lo atraviesas, te lleva directo a su icónica Plaza Mayor y a la Iglesia de San Juan Bautista, un templo gótico del siglo XIV custodiado por la fachada barroca del ayuntamiento, algo que no puede faltar en tu visita.

Iglesia Juan Bautista / wikimedia Commons/Zarateman

Otra parada obligatoria es su famoso “Palacio de Monterrón”, construido en el siglo XVII, de estilo barroco clasicista con una zona verde de Huertas, frutales, bosques, que a lo largo de la historia ha recibido la visita de personajes ilustres como el Rey Felipe IV o Felipe V. A medida que nos adentramos en el parque, encontraremos distintos ambientes y paisajes; empezando por un cuidado parque, pasando por un bosque autóctono naturalizado, llegando a los prados junto a la ermita de San Cristóbal y finalizando en el cementerio municipal de San Cristóbal.

El Monte Udalaitz, visto desde Mondragón / wikimedia Commons/Zarateman

Pero si quieres entender este pueblo de verdad, solo tienes que mirar hacia arriba y observar el espectacular Monte Udalatx, una enorme montaña de piedra que supera los mil metros. Subir a su cima o hacer la famosa ruta hasta Besaide, punto exacto donde se juntan las tres provincias vascas: Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, no es solo un paseo por el campo, es entender la importancia de esta tierra para los que viven en ella.