Las raíces de Camela están en un barrio obrero donde vendían sus cintas en el mercadillo: "Era una chabola en la que vivíamos nueve. No teníamos agua corriente, íbamos a la fuente todos los días"

Mientras que algunos grupos nacen en los estudios de grabación, otros surgen del arte de la calle. Camela es uno de ellos, un grupo musical que siempre ha mantenido su esencia intacta con el paso de los años, de los más reconocibles de nuestro país. Los cuñados fundaron el grupo desde su propia casa, con talento innato y desde unas raíces, cuanto menos, humildes. Y es que pese a estar a pocos kilómetros de la Puerta del Sol, este barrio del distrito de Villaverde vive de una realidad muy distinta a lo que vemos por las grandes avenidas de la capital.

El origen del barrio de San Cristóbal de Los Ángeles se encuentra a finales de los años cincuenta, cuando comenzó a levantarse un gran proyecto de vivienda social sobre los terrenos de una antigua fábrica de ladrillos del siglo XIX. Entre 1959 y las décadas siguientes se construyeron más de 6.000 viviendas subvencionadas sobre una superficie de más de 43 hectáreas. La actuación pretendía responder a la necesidad de vivienda y acabar con distintos núcleos de infravivienda de Madrid, pero aquellas casas que inicialmente se plantearon como soluciones provisionales terminaron convirtiéndose en el hogar permanente de miles de familias.

Adriana Fernández

Durante décadas, asociaciones, parroquias y colectivos locales protagonizaron reivindicaciones para conseguir colegios, instalaciones deportivas, centros sanitarios y otros servicios. Esa tradición de barrio reivindicativo sigue formando parte de la memoria colectiva de sus habitantes. No es de extrañar que entre sus calles naciera la inspiración de dos adolescentes que soñaban con sonar en todas las radios del país.

El barrio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles / WikimediaCommons

Las raíces del grupo Camela en un barrio humilde de Madrid

El propio Dioni ha descrito esa infancia sin adornos en una entrevista con Jordi Évole. "Era una chabola en la que vivíamos nueve, porque estaban mis abuelos. Era un comedor, dos habitaciones, un cacho de cocina y un cacho de patio. No teníamos agua corriente, íbamos a la fuente todos los días". Aquella infravivienda fue derruida en 1982, el mismo año del Mundial de fútbol que se celebró en España, cuando a su familia le adjudicaron un piso en el propio barrio de San Cristóbal.

Luego, el grupo de Camela nació en la propia casa de Dioni durante su adolescencia, cuando este empezó a salir con Luci, hermana de Ángeles Muñoz, quien terminaría siendo la voz femenina del grupo. Él cantaba entonces canciones de Los Chichos y ella se sumaba, hasta que se unió Miguel Ángel Cabrera, el tercer componente original, con quien empezaron a componer temas propios. El boca a boca hizo el resto. "Los amigos de nuestros amigos también querían un casete. Y para el otro amigo y para el otro amigo", comentaba Ángeles sobre aquellos primeros años.

Más de tres décadas después de aquellas primeras cintas caseras, Camela sigue en plena forma, ahora como dúo tras la salida de Miguel Ángel Cabrera en 2013. Este 2026 recorren toda España con su gira "+ de 30", celebrando tres décadas de trayectoria y demostrando que continúan siendo un fenómeno musical y sociológico sin igual, con conciertos en los que el público se sabe las letras de principio a fin.De hecho, el Gobierno de España concedió a Camela la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2024.

Campo de fútbol Villaverde (Madrid) / WikimediaCommons

Qué debes saber del barrio de San Cristóbal de Los Ángeles

San Cristóbal de los Ángeles ha cambiado mucho desde aquellos años de chabolas. Cuenta hoy con unos 16.700 habitantes. El barrio conserva un símbolo que resume toda su historia industrial: la Chimenea, perteneciente a un antiguo tejar del siglo XIX sobre cuyos terrenos se construyó después el barrio, y que hoy corona un nido de cigüeñas convertida en el emblema oficioso de todo el vecindario. No es Patrimonio de la Humanidad ni tiene una catedral centenaria, pero sí una historia social que explica, mejor que cualquier monumento, de dónde viene la energía de Camela.

El fútbol ocupa otro capítulo importante en la historia local. El Club Deportivo San Cristóbal de los Ángeles ha sido durante décadas una auténtica cantera y por sus categorías inferiores pasaron futbolistas que posteriormente alcanzaron la élite, entre ellos Raúl González Blanco, uno de los nombres más importantes de la historia del fútbol español. Otro de los espacios que merece la pena conocer es la Dehesa Boyal, una zona verde donde los vecinos encuentran un respiro entre pinos y cipreses. El parque cuenta con áreas recreativas, espacios para practicar deporte y un estanque.

La Dehesa Boyal en Villaverde / WikimediaCommons

¿Qué más podríamos añadir? Si es que hay barrios que producen currículums impecables y hay otros que producen historias como esta: la de dos adolescentes que cantaban canciones de Los Chichos en el salón de una vivienda social y que, sin saberlo, estaban grabando el primer capítulo de una de las carreras musicales más longevas de España.