Las raíces de Café Quijano están en una ciudad de origen romano: capital medieval, tiene una catedral con 737 vidrieras y una obra de Gaudí Monumento Histórico Nacional

Para entender por qué Manuel, Óscar y Raúl Quijano (los tres hermanos que forman Café Quijano) han convertido su ciudad natal en una de las grandes protagonistas de su trayectoria, debemos sumergirnos en sus raíces, sus inicios y sus calles. Aunque sus carreras les han llevado por medio mundo y durante años han repartido su vida entre España y Estados Unidos, especialmente Miami, cuando hablan de su hogar, la respuesta es inmediata: como en casa, en ningún sitio.

Para aquellos que le conocen, "La Lola" fue el tema que catapultó a Café Quijano a la fama internacional a finales de los años noventa. Y lo curioso es que el título no es una casualidad: los hermanos Quijano crecieron en León, donde su padre, músico y profesor, tenía un pub musical que llevaba precisamente ese nombre, "La Lola". ¡Y ese fue el principio de todo! La banda, la canción, la leyenda. Pero detrás de esa historia está una ciudad que muy pocos turistas asocian con el pop-rock latino, aunque atesora algunos de los tesoros artísticos más importantes de toda España.

Adriana Fernández

En 2025 publicaron su último álbum, "Miami 1990", dando pie al Tour 2026, una gira internacional de teatros y auditorios que arrancó en enero y que recorre España y México con más de 26 fechas confirmadas, incluyendo paradas por Logroño, Madrid, A Coruña o Las Palmas de Gran Canaria. Antes de esta nueva etapa, el grupo ya había recorrido durante 2025 ciudades como Londres, Bruselas, Dublín, Berlín o Zúrich, afirmando que su música sigue viajando mucho más lejos de lo que jamás imaginaron cuando eran unos adolescentes con sueños por cumplir.

Lo que está claro es que durante décadas han ejercido como auténticos embajadores de la ciudad. Han reivindicado su gastronomía, sus barrios y esa forma de vida que, según ellos, hace de León un lugar especialmente agradable para vivir. Y lo cierto es que es una ciudad que sorprende por la cantidad de patrimonio que concentra en un casco histórico que se recorre a pie en apenas un par de horas. Fue en el histórico Teatro Emperador donde los tres debutaron con una maqueta musical que acabaría interesando al sello Warner, el primer paso de una carrera que arrancó formalmente en 1996.

La ciudad de León / Istock / Mlenny

Un patrimonio singular: la catedral de vidrieras medievales

El gran protagonista arquitectónico de León es, sin discusión, la Catedral de Santa María. Se la conoce popularmente como la Pulchra Leonina ("la bella leonesa", en latín). Su origen se remonta al siglo X, cuando el rey Ordoño II transformó en palacio real unas antiguas termas romanas, cediendo después el terreno para levantar la catedral. La construcción actual, iniciada en el siglo XIII, se inspiró en la planta de la catedral francesa de Reims.

Las vidrieras de la Catedral de León / Istock / JESUSDEFUENSANTA

Concentra 737 vidrieras que cubren una superficie de aproximadamente 1.800 metros cuadrados, convertidas en una de las mejores colecciones de vidrieras medievales de todo el mundo. La mayoría de ellas conservan su factura original de los siglos XIII y XVI, algo verdaderamente inusual en catedrales de esta época. Una visita por su interior, con la luz filtrándose en tonos rojos, azules y dorados sobre la piedra, es de esas experiencias que explican por qué tantos viajeros consideran a León una de las paradas imprescindibles en una escapada.

La huella de Gaudí, muy lejos de Barcelona

A poca distancia aparece otra de las imágenes más reconocibles de León: Casa Botines, una de las obras que Antoni Gaudí realizó fuera de Cataluña. El edificio, construido entre 1892 y 1893, nació como un inmueble de carácter comercial y residencial que hoy alberga un museo con parte de la colección de FUNDOS. En sus salas se pueden contemplar obras de artistas como Goya, Sorolla, Dalí o Chillida, además de conocer mejor la historia de este singular edificio modernista. El edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1969.

La casa Botines en León / Istock / Newlander90

Y todavía queda una parte de León que los viajeros descubren cuando levantan la mirada más allá de sus monumentos: la ciudad vinculada al Camino de Santiago, sus iglesias, sus plazas y sus rincones de ambiente local. Una escapada que puede terminar alrededor de una mesa, con una copa de vino y un plato de cocina leonesa, entendiendo un poco mejor por qué Café Quijano siempre sigue regresando a la tierra donde nació su historia.