Las raíces compartidas de Amaral (54 y 56 años) están en el barrio de Zaragoza que llevan en cada canción: la ribera del Ebro, el bar con las mejores bravas de la ciudad y los locales donde ensayaban

"Los puentes del río, mi casa y tu barrio, las torres que se alzan y las que tiraron". Así empieza la canción ZGZ, dedicada a la Zaragoza natal de Eva Amaral y a la que vio a Juan Aguirre formarse como artista. Ella nació en la ribera del Ebro en 1972, y él se mudó desde San Sebastián cuando solo era un chaval. Se conocieron con 16 y 18 años, respectivamente y, desde entonces, no han dejado de hacer música juntos, sin olvidar sus raíces en el barrio de Casablanca.

Eva Amaral y Juan Aguirre recuerdan que ahí fue "donde empezamos todo y siempre volvemos". Es el punto clave de su relación y de su trayectoria musical. Cuando Eva nació, Casablanca era un barrio tranquilo y de familias obreras que, poco a poco, se ha ido convirtiendo en un epicentro cultural de la capital aragonesa. Aquí también se han criado otros artistas reconocidos como el cantautor y guitarrista Mauricio Aznar o el cineasta Javier Macipe.

Sara Fernández García

El barrio como punto de encuentro

Este barrio ha sido fuente de inspiración y de recuerdos a lo largo de toda su carrera musical. Y todo empezó a fraguarse en un banco al que llamaban "el punto intermedio", porque estaba entre las respectivas casas de Eva y Juan, justo frente al mítico bar Montesol, que presume de tener las mejores patatas bravas de Zaragoza. Su especialidad son las tapas, desde patata rellena de carne o pincho de tortilla rellena, hasta torreznos, bacalao rebozado o croquetas varias.

En los años 90, Zaragoza era un hervidero de grupos musicales. De hecho, antes de conocerse, Eva cantaba en Bandera Blanca y Lluvia Ácida y Juan era miembro de Días de Vino y Rosas. Ambos reconocen la importancia de la ciudad en sus carreras y no la olvidan nunca. De Casablanca, el lugar donde empezó todo, nos desplazamos hasta la Escuela de Artes y Oficios, donde Amaral estudió durante cinco años y se especializó en escultura.

La plaza de los Sitios en Zaragoza / Istock / Rudolf Ernst

En la plaza de los Sitios, muy cerca de la escuela, Eva se encontraba día tras día con una chica sin techo que acabó siendo la protagonista de la canción Rosita: "Hacía frío en la plaza hoy, pero a ti nada te espanta. Te calentabas a bofetadas con un crío de cada lavada, niña [...]. Siempre rondando la salida del mercado, con esa carita de pena, cómo no van a darte algo". En aquella época, por las noches, trabajaba sirviendo copas en el Azul Rock Café.

La Zaragoza nocturna

Siendo solo unos adolescentes se adentraron en la Zaragoza de los garitos, pasando noches enteras viendo tocar a grupos y tocando ellos mismos. En uno de esos bolos cuentan que se conocieron, en la trastienda de un bar, cuando Aguirre acudió para colaborar en una grabación junto al grupo de Amaral. Aunque el lugar que cobró verdadera relevancia para ellos fue la Sala Arrebato, donde recuerdan un concierto muy especial cuando ya eran Amaral.

Todas esas canciones que nos han acompañado desde siempre -sobre todo a los niños de los 2000-, tienen sus raíces en Zaragoza, una de las ciudades más bonitas y mágicas de España. Es la urbe de la Eva adolescente, del Juan recién llegado, de los primeros grupos, de los trabajos precarios, de los pequeños conciertos y de las amistades que se fraguaron en sus rincones. Pon tu playlist favorita de Amaral y pasea por los lugares que dieron vida a las mejores letras de la música en español.