Ni manchego ni idiazábal, el queso más subestimado de España según los expertos es de un pueblo de menos de 500 habitantes: solo lo produce una quesería del Pirineo aragonés a las puertas de un Parque Natural
Elaborado con leche de vaca, es uno de los mejores quesos que se producen en el territorio.
Uno de los mejores inventos que la transición de cazadores-recolectores a agricultores y ganaderos trajo consigo fue la producción de queso. Con un origen incierto -aunque se teoriza que podría preceder a la escritura-, el queso es uno de esos productos alimentarios que cada cultura y civilización se ha hecho suyo. Es por esto que hoy en día podemos disfrutar de variedades tan distintas como el manchego, el feta, el gruyère o la burrata.
Además del manchego, en España tenemos muchos otros quesos de sabores deliciosos y texturas exquisitas, la producción de los cuales va estrechamente relacionada a la zona en la que se producen. Elaborado a partir de leche de vaca, en un pequeño pueblo del Pirineo de Huesca, muy cerca de la frontera con Francia, se elabora un queso único y que muy poca gente conoce, pero cuyo sabor es capaz de encandilar a cualquier paladar.
El sabor de un valle
El diminuto pueblo de Sahún, a menos de 15 kilómetros de la frontera con Francia, se sitúa en el valle de Benasque, a las puertas del Parque Natural de Posets-Maladeta y el monumento nacional de los Glaciares Pirenaicos. Es aquí donde, desde 1986, la quesería El Benasqués elabora uno de los mejores quesos del territorio español. Al frente de la tienda está Carmen de Mur que, junto con su marido e hijos, mantiene la tradición y el legado quesero de generaciones.
Si bien tradicionalmente este queso se elaboraba con leche de oveja (en la quesería se sigue vendiendo esta variedad), la especialización en la producción de leche de vaca que experimentó el valle de Benasque a mediados del siglo XX hizo que el queso se elaborara, a partir de entonces, con esta leche. Siguiendo los métodos de producción tradicionales, y elaborado sólo con la leche proveniente de la ganadería familiar, el queso Benasqués es sometido una maduración lenta, de entre 3 y 4 meses, en una bodega natural subterránea.
Cada queso, con una corteza natural cepillada, es una pieza única, con su propia textura y carácter. Esto queda claro al cortar el queso, cuyo interior es compacto pero de textura mantecosa, con un color blanco marfil. Es de sabor láctico y dulce, con toques a madera húmeda, notas fúngicas y un regusto exquisito de frutos secos, en especial a avellanas crudas. Galardonado con numerosos premios y reconocimientos por parte de los mejores expertos, el queso Benasqués es uno de esos que pide ser degustado con calma, siempre acompañado de un buen pan y alguno de los mejores vinos de la zona.
La esencia de la montaña
Con una población de poco más de 300 habitantes, Sahún es un destino rural perfecto para cualquier época del año. Ideal para ir a esquiar en la temporada de nieve, es también un lugar idóneo para hacer un poco de senderismo por el parque natural de Posets-Maladeta. Además de rutas de alta montaña, las cuales conducen hasta algunos de los lagos glaciares e ibones más impresionantes del Pirineo aragonés, hay también diversas rutas de pequeño recorrido ideales para hacer en familia.
Para los más aventureros, el entorno del parque natural ofrece también la posibilidad de hacer rutas BTT, que recorren los enclaves más impresionantes del parque; navegar en kayak o canoa por el embalse de Eriste; hacer excursiones a caballo, que permiten descubrir el lugar de una manera un poco diferente; y varios recorridos de escalada para aquellos más atrevidos.
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