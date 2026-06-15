Tras quedar fuera del Mundial, el refugio de Álvaro Morata (33 años) es el rincón más discreto de las Baleares: declarado reserva de la Biosfera, su plato estrella es la caldereta de langosta y destaca por sus calas turquesas

La isla más oriental de las Baleares, tiene apenas 700 kilómetros cuadrados y 216 de costa. Esconde más de un centenar de playas y calas de aguas turquesas, muchas de ellas a las que solo puedes acceder a pie o en barco. Lo más interesante para los viajeros es que su historia es un cruce de civilizaciones: fenicios, romanos, árabes y británicos que dejaron huella en sus paisajes, sus murallas y sus pueblos de calles estrechas. No es de extrañar que se haya convertido en el refugio ideal de las celebrities.

Ocho son los municipios que dividen la isla de Menorca: Maó, Ciutadella, Alaior, Es Castell, Ferreries, Es Mercadal, Sant Lluís y Es Migjorn Gran, repartidos entre el verde interior, coronado por el monte Toro, y una costa salpicada de calas vírgenes. En 1993 toda la isla fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, un reconocimiento que ha logrado frenar la masificación y mantener intacta gran parte de su patrimonio natural y arquitectónico.

Adriana Fernández

Precisamente, este equilibrio entre lujo discreto y naturaleza salvaje es lo que ha convertido a Menorca en el destino elegido por Álvaro Morata para desconectar tras un golpe duro: la exclusión de la lista española para el Mundial de fútbol 2026. El delantero madrileño ha viajado hasta la isla junto a su mujer, Alice Campello, y sus cuatro hijos, en lo que medios locales han descrito como su primera escapada tras la reconciliación de la pareja: un vídeo de ambos paseando por las tiendas de Es Born, en Ciutadella, confirmó la noticia. Pero lo cierto es que no es la primera vez que Menorca actúa como refugio para ellos: ya en 2023 disfrutaron de unos días en la zona de Sant Tomàs, recorriendo la costa sur en kayak y probando la gastronomía local.

Menorca / Istock / PepeLaguarda

El refugio elegido por Álvaro Morata y Alice Campello

En el plano personal, Morata atraviesa una etapa de reconstrucción. Tras meses de idas y venidas con Campello, ambos han optado por mostrarse unidos de nuevo, primero en un concierto de Bad Bunny en Madrid y después en esta escapada familiar a la isla. En lo deportivo, el delantero continúa su andadura en el fútbol italiano tras su cesión al Como, club con el que ha ido sumando minutos esta temporada pese a algunos contratiempos físicos.

Las preciosas calas de Menorca / Istock / Mlenny

No es casualidad que personalidades del deporte, la moda o el cine elijan Menorca para desaparecer durante unos días. La isla ofrece algo que escasea en el Mediterráneo: la privacidad. Sus calas, muchas sin acceso rodado, sus urbanizaciones discretas y su calma permiten pasar inadvertido incluso a los rostros más conocidos. Para los amantes del senderismo, además, existe el Camí de Cavalls, un sendero histórico de 185 kilómetros que recorre toda la costa y que antiguamente se usaba para la vigilancia a caballo.

Camí de Cavalls (Menorca) / Istock / Marlene Vicente

La caldereta de langosta, el sabor de la isla

Gastronómicamente, Menorca tiene firma propia. El producto rey de sus costas es la langosta roja, capturada de forma artesanal con trampas en el fondo marino, protagonista de su plato más célebre: la caldereta de langosta, un guiso humilde, pero potente que combina pescado, marisco y un sofrito intenso. En localidades como Fornells, considerada la cuna de esta receta, también es habitual probar la langosta con huevos y patatas fritas, otro de los grandes clásicos. A esto se suman la sobrasada, los quesos artesanos y una cocina que mezcla tradición marinera e ingredientes de secano.

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