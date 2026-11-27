Cuando llega la Navidad, todos los planes son mucho más mágicos; desde patinar sobre hielo, tomar un chocolate caliente con churros hasta dar una vuelta por los mejores parques navideños se convierte en un plan perfecto. Elegir cuál entre todos es la mejor opción es complicado, desde Puy du Fou en Toledo hasta el de Torrejón, considerado como uno de los más grandes, pero si tenemos que destacar uno sin duda es Navipark, un parque navideño que abre sus puertas por tercera vez consecutiva en Móstoles, a solo 20 minutos de Madrid.

Adriana Fernández

A diferencia de otros grandes parques navideños de la Comunidad de Madrid que cobran entrada general, el acceso al recinto de Navipark, instalado en la Finca Liana y a sus zonas de paseo iluminadas son completamente gratuitos. Podrás disfrutar de grandes zonas temáticas inmersivas y de una gran pista de patinaje cubierta acompañada de animación musical y sesiones de estilo disco sobre patines, entre otras actividades.

El parque navideño en Móstoles / Ayuntamiento de Móstoles

Una noria de más de 30 metros de altura y un belén gigante de tamaño real

Instalado hasta el 6 de enero de 2027, este gran parque temático navideño se divide en tres grandes áreas con acceso gratuito al parque y pago individual en las diferentes atracciones y puestos. Una de las zonas más visitadas es la del Bosque y el Lago, las zonas temáticas con más de un millón de luces LED. Al principio encontrarás el Bosque Mágico, o conocido como “La Finca de las Maravillas”, un recorrido de árboles decorado con figuras luminosas gigantes de libélulas, flores y mariposas.

Nvipark en Móstoles / Family Planet

Muy cerca podrás visitar la Villa de Papá Noel y el Belén gigante a tamaño real; aquí los más pequeños podrán hacerse fotos con Papá Noel y darle su carta de Navidad, junto a un nacimiento de gran tamaño y zonas temáticas como la Aldea Pitufilandia. Y no te puedes olvidar del gran espectáculo de la Galería de Navidad: pases de luces y sonido cada hora a partir de las 19:00 H.

Su horario De lunes a jueves abre de 17:00 H a 22:00 H, los viernes y vísperas de festivos hasta las 00:00 H, y los domingos y festivos de 12:00 H a 23:00 H.

Para los más divertidos, este parque reúne más de 40 atracciones diferentes, lo primero que te llamará la atención es su noria gigante de más de 30 metros de altura con vistas panorámicas de todo el parque. Para vivir de cerca el auténtico espíritu navideño tienes desde una montaña de trineos deslizante por la que podrás bajar a partir de donuts hinchables hasta un carrusel gigante de dos plantas, acompañado de otras atracciones familiares y de mayor altura y velocidad.

Navipark en Mostoles / Planes en Madrid

Mercado navideño y los mejores espectáculos infantiles

Otro de los grandes encantos es su gran mercado navideño formado por muchísimas casetas de madera con puestos de artesanía, regalos navideños y decoración. Si te entra el hambre hay una enorme zona gastronómica que reúne puestos de comida callejera, dulces típicos como las rosquillas y una churrería tradicional para tomar sus famosos chocolates con churros bien calentitos.

Y si lo que quieres es mantener distraídos a los más pequeños de la casa, tienes que ver su Teatro Mágico y su gran programación cultural, que incluye espectáculos en el Teatro de Títeres como la obra “Alicia a través de los cuentos”, con pases a las 18:00 h y 20:00 h todos los días, y actividades vinculadas al Festival Internacional de Magia.