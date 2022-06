Puerto de Vigo, la puerta a un gran destino

Aunque el hecho de no pernoctar hace que los pasajeros de cruceros no se incorporen dentro del cómputo estadístico de turistas anuales en nuestro país, la realidad es que, de acuerdo con el informe publicado por la asociación de navieras de cruceros CLIA, en 2019 la industria de cruceros generó en España más de 50.000 puestos de trabajo y su facturación ascendió hasta los cerca de 6.000 millones de euros.

Pero además del efecto directo en términos económicos (se estima un gasto medio por turista de aproximadamente 50 € en escalas de tránsito y 100 € en escalas de embarque o desembarque), el turismo de cruceros tiene un papel determinante como prescriptor de destino, ya que las escalas de un crucero en un puerto suponen un primer contacto con la ciudad y su atractivo turístico para miles de pasajeros y tripulantes que no solamente son potenciales turistas en el futuro, sino que contribuyen a multiplicar el efecto llamada.

Conscientes de la trascendencia social y económica de este tipo de turismo para la ciudad de Vigo y su entorno, desde la Autoridad Portuaria se promueven políticas activas de colaboración y coordinación con todos los agentes locales y regionales de la administración pública y del sector privado, para reforzar el valor de Vigo y su entorno como destino de cruceros. Su oferta turística como tal es tan amplia como rica en matices, integrando desde opciones más tradicionales asociadas a la cultura y la historia, como Santiago de Compostela, referente imprescindible en 2021-2022, año Xacobeo de peregrinación, la villa medieval de Baiona, o la catedral gótica de Tui, entre muchos otros; la reconocida gastronomía local, rica en pescados y mariscos de excelente calidad; la gran oferta de turismo enológico y visitas a reconocidas bodegas de Albariño; las actividades de turismo marítimo a bordo de embarcaciones tradicionales a lo largo de la Ría para conocer el cultivo de mejillones y ostras, actividades en la naturaleza como rutas en bicicleta, senderismo, paddle surf, buceo, windsurf...

Y, sin duda, el que quizás sea el mayor foco de atractivo turístico de Vigo, la visita al Parque Nacional de las Islas Atlánticas, con las Islas Cíes como máximo exponente, que en 2022 han recibido una especial cobertura internacional en prestigiosos medios especializados. Así, el 'New York Times' ha seleccionado las Islas Cíes como uno de los 52 destinos para no perderse en 2022 (solo dos en España, junto con la isla del Hierro); 'European Best Destinations' ha elegido el archipiélago vigués como el cuarto mejor destino europeo sin masificación; y, una de las mejores guías de viaje del mundo, 'Lonely Planet' también las selecciona como mejor ruta para hacer en un día.

Las expectativas de escalas de cruceros para 2022 en Vigo son las mejores de los diez últimos años, lo que refuerza y reafirma la apuesta del puerto en la promoción de este tráfico tan relevante para el desarrollo y la recuperación del turismo de la ciudad y su entorno.